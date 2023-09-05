На Кубани младенец насмерть отравился парами таблеток от грызунов

Младенец умер на Кубани после того, как отец разложил в доме таблетки для борьбы с грызунами. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности малолетнему. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает СК по Краснодарскому краю.



По данным следствия, в станице Новолеушковской 28-летний отец вечером 2 сентября разложил в помещении таблетки фумиганта — семья с 1,5-месячным ребенком осталась проживать в доме и легла спать. На следующий день они почувствовали признаки отравления. Приехавшая бригада скорой помощи немедленно госпитализировала малыша.

