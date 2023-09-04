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    Новый знакомый завел студентку в лес у метро в Невском районе и изнасиловал

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    6 комментариев

    Петербурженка обратилась в полицию Невского района об изнасиловании в лесу.

    19-летняя пришла в отдел полиции накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 сентября. По предварительной информации, она сообщила, что около шести вечера встретилась в новым знакомым у станции метро «Улица Дыбенко». Он позвал её погулять и завел в лес. Там, по предварительной информации, мужчина заставил девушку удовлетворить себя орально, после чего скрылся.

    Злоумышленника пострадавшая описала, как молодого человека лет 20-ти в синих джинсах и зеленой кофте.

    Проводится проверка.

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    Комментарии 6

    Гость04 Сен 2023 в 10:31
    Она кусаться не умеет?
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