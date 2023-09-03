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    В Ярославской области мужчина попытался взорвать супругу, с которой разводился

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    Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело против 47-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство супруги — муж попытался взорвать ее. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

    По данным агентства, житель Ярославской области находится в процессе развода и, как полагает следствие, предпринял попытку убить супругу.

    Подробности произошедшего рассказывает издание 76.RU, ЧП произошло в одном из домов в деревне Никульское Большесельского района. Мужчина пришел выяснять отношения, потому что приревновал жену. С собой ярославец прихватил нож и два взрывных устройства — в больницу с осколочными ранениями забрали двух мужчин и женщину.

    «47-летний подозреваемый привел в действие неустановленное устройство с поражающими свойствами, в результате чего пострадали трое человек, которые находились в помещении дома», — цитирует 76.RU сообщение СК.

    Сразу после взрыва мужчина скрылся. Для его поимки ввели план «Перехват» и задержали мужчину по горячим следам.

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    Комментарии 10

    Гость03 Сен 2023 в 18:06
    Вот это любовь
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