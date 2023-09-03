В Ярославской области мужчина попытался взорвать супругу, с которой разводился

Следователи в Ярославской области возбудили уголовное дело против 47-летнего мужчины. Его подозревают в покушении на убийство супруги — муж попытался взорвать ее. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

По данным агентства, житель Ярославской области находится в процессе развода и, как полагает следствие, предпринял попытку убить супругу.



Подробности произошедшего рассказывает издание 76.RU, ЧП произошло в одном из домов в деревне Никульское Большесельского района. Мужчина пришел выяснять отношения, потому что приревновал жену. С собой ярославец прихватил нож и два взрывных устройства — в больницу с осколочными ранениями забрали двух мужчин и женщину.

