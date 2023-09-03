В Кудрово у школьника вымогали 50 тысяч рублей. Задержаны студенты

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в похищении школьника в Кудрово. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.



Следствие видит организатором похищения 19-летнего студента 2 курса петербургского техникума, он же был за рулем «Аудио». Наводку дал ему 18-летний житель Парголово. Провернуть дело помогали трое в возрасте 18–19 лет.



«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство)», — уточнили в полиции.