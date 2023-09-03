В Кудрово у школьника вымогали 50 тысяч рублей. Задержаны студенты

Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в похищении школьника в Кудрово. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.
Следствие видит организатором похищения 19-летнего студента 2 курса петербургского техникума, он же был за рулем «Аудио». Наводку дал ему 18-летний житель Парголово. Провернуть дело помогали трое в возрасте 18–19 лет.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство)», — уточнили в полиции.
31 августа в ведомство обратилась мать одиннадцатиклассника из Кудрово. Женщина рассказала о поездке сына в автомобиле Audi. Парня якобы насильно затолкали в салон, заковали в наручники и требовали с него 50 тысяч рублей. В противном случае незнакомцы обещали рассказать полиции об отношениях школьника с запрещёнными веществами. Юноша насобирал на своем счету 49 тысяч, его отвезли к банкомату, где он снял деньги и передал их вымогателям.
Audi позже была остановлена. Из авто достали наручники, два разгрузочных жилета с подсумками, чёрную балаклаву, чёрную куртку с шевронами ВС, двое чёрных штанов, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет и тактические перчатки.