В Петербурге из Audi вынули набор для военно-тактических игр после рассказа подростка о похищении и страшной ночи

Владелец Audi объясняется с полицией после жалобы подростка из Всеволожского района Ленинградской области на похитителей, заставивших его заплатить 50 тысяч рублей во время навязанной экскурсии по ночному Кудрово. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 сентября.



Найти и наказать неизвестных, запугавших 17-летнего сына, полицейских попросила жительница Кудрово. О его злоключениях она узнала через две недели. Со слов юноши, августовской ночью неподалёку от дома он столкнулся с шапочно знакомым Андреем и не по своей воле очутился в салоне Audi Q7. Там были ещё двое, настроенные весьма недружелюбно. Дальнейшая поездка оставила неприятные воспоминания и дыру в бюджете. В машине у подростка требовали деньги, он сдался под напором и у одного из банкоматов на улице Строителей обналичил 50 тысяч рублей. Получившие деньги вернули его поближе к дому около двух часов ночи 18 августа.

