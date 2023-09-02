В Петербурге из Audi вынули набор для военно-тактических игр после рассказа подростка о похищении и страшной ночи

Владелец Audi объясняется с полицией после жалобы подростка из Всеволожского района Ленинградской области на похитителей, заставивших его заплатить 50 тысяч рублей во время навязанной экскурсии по ночному Кудрово. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 сентября.
Найти и наказать неизвестных, запугавших 17-летнего сына, полицейских попросила жительница Кудрово. О его злоключениях она узнала через две недели. Со слов юноши, августовской ночью неподалёку от дома он столкнулся с шапочно знакомым Андреем и не по своей воле очутился в салоне Audi Q7. Там были ещё двое, настроенные весьма недружелюбно. Дальнейшая поездка оставила неприятные воспоминания и дыру в бюджете. В машине у подростка требовали деньги, он сдался под напором и у одного из банкоматов на улице Строителей обналичил 50 тысяч рублей. Получившие деньги вернули его поближе к дому около двух часов ночи 18 августа.
Полицейские установили, что Audi принадлежит 24-летнему мужчине, зарегистрированному в Московском районе Петербурга. Зовут его не Андрей. Поздним вечером 1 сентября наряд ДПС остановил машину на Кузьминском шоссе, 66, в Пушкине. За рулём сидел владелец, внутри нашёлся ассортимент военторга.
«В ходе осмотра в авто обнаружены и изъяты: наручники, два разгрузочных жилета с подсумками, чёрная балаклава, чёрная куртка с шевронами ВС, двое чёрных штанов, поясная сумка, поясная кобура с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет и тактические перчатки», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Водителя и машину доставили в отдел в Пушкинском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.