«Водитель всю дорогу смотрел порнуху»: самые странные истории пассажиров о таксистах

Одним только пассажирам известно, что за истории творятся за желтыми дверями такси. Подождите, мы тоже их знаем! Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Обещают, что после нового закона поездки в такси станут безопаснее. Правда, есть порядочное количество мнений о том, что они еще и подорожают. Мы не можем сказать, что обычно вызываем машины, потому что нам хочется пощекотать себе нервы, — нет, скорее, для того, чтобы куда-то уехать. И все-таки иногда за дверями машин с шашечками случаются те еще истории. Этими историями мы попросили поделиться наших читателей, и вот что они рассказали.

Порядочный водитель Самое частое, что может случиться с нами в такси, так это то, что мы что-нибудь да оставим. Некоторые умудряются даже забыть в машине ребенка, но всё же обычно мы теряем гаджеты, ключи, кошельки, пластиковые карты. И не всегда потеря означает, что мы больше никогда не увидим свои вещи. — Мама оставила телефон в такси. Переживала жуть. Я дозвонилась по ее номеру, трубку взял водитель, сказал, следующие пассажиры увидели и отдали. А он вернул нам. Побольше бы таких честных людей, — рассказала наша читательница из Екатеринбурга под ником Valeria Kerry.

В Краснодаре порядочные водители тоже имеются. — Было как-то, с подругами решили отдохнуть в караоке. Вызвали такси, я вперед села на пассажирское, девчонки мои сзади. Доехали, рассчитались, вышли, зашли в караоке, и тут я понимаю, что карты нет, — рассказывает Алевтина Купрякова из Краснодара. — Звоним в такси, нас связывают с таксистом, он вернулся, вдвоем посмотрели в машине не нашли, а через две недели он мне звонит и говорит, что нашел мою карточку под сиденьем и вернул в тот же вечер. Естественно, бывают и такие водители, которые не считают своим долгом возвращать чужие вещи. Наша читательница Даша из Екатеринбурга, например, вообще ничего не забывала — она просто положила вещи на сиденье с одной стороны, захлопнула дверь и пошла на другую сторону, чтобы занять пассажирское место, но водитель уехал.

— Водитель дал по газам, думая, что уже я села. Смотрела по приложению, как он едет до моего дома через весь город. На звонок не отвечал, деньги не вернули, — рассказывает Даша.



— А вещи то вернули как-то? — спрашивает Дашу другой наш читатель, Никита. — Блин, я только сейчас поняла, что там вещи остались. Значит, было что-то не особо важное, почти год прошел, — отвечает девушка. А вот девушке по имени Нелечка из Нижнего Новгорода водитель согласился вернуть деньги, только если она приедет к нему вечером.

— Однажды я забыла в такси пауэрбанк со шнуром для зарядки, в результате анализа поняла, что забыла в такси, и написала в поддержку, чтобы узнать номер водителя и связаться с ним. Он предложил мне два варианта на выбор: заплатить ему в 2,5 раза больше стоимости пауэрбанка, чтобы он его привез, или приехать к нему домой после десяти вечера одной, — рассказала девушка. Впрочем, история Нелечки закончилась просто покупкой нового пауэрбанка. Водитель желает познакомиться Не исключено, что в ситуации Нелечки водитель просто хотел познакомиться поближе, но у его коллег есть и более изощренные способы знакомств.

— Таксист вез с Кировского в Краснооктябрьский через все парки и дворы, ехали где-то часа три, потом признался, что познакомится хочет, и всё это время вынашивал предложение о чашечке кофе, — рассказала нам читательница Марина из Волгограда. — Однажды водитель попросил разрешения остановиться у киоска, ему там что-то купить надо было, спросил что купить мне, и я заказала бутылку воды. Купил. Потом всю дорогу мне говорил, что хочет жениться на русской женщине, ему уже 32. Наговорил мне комплиментов, — рассказывает читательница Елена из Екатеринбурга. — Я честно призналась, что мне 56 и он мне не вполне подходит в качестве мужа, на что парень очень обиделся, сказал, что он самостоятельный мужчина, а не пацан какой-то. Кое-как убедила, что ему стоит поискать более юную жену, если он планирует семью с детьми.

— Однажды я ехала с водителем, который вообще не смотрел на дорогу и гнал, мы чуть не попали в аварию, от резкого торможения я врезалась в переднее сидение лбом. Когда мы, наконец, приехали, он спросил, замужем ли я и не хочу ли познакомиться с ним поближе, — рассказала читательница Сима из Москвы. Но бывают и противоположные истории — когда девушки делают первое предложение. И иногда эти истории заканчиваются свадьбой. — Провожала маму на вокзал. Вызвала такси. И почему-то водитель набрал мне, когда подъехал. Я всю дорогу поглядывала на него. Такой красавчик, в рубашке. В общем, когда мы уже ждали автобус, я решила написать ему: «Этот симпатичный мужчина женат?» На что ответ пришел: «Нет». В общем, живем уже почти семь лет с ним. А бывают и такие водители, которые, чтобы чего не вышло, берут с собой на работу жену.

— Самый странный случай был, когда ехала с подругой, а водитель ездил с женой, — говорит читательница из Екатеринбурга под ником Schneeflocke. — Жена объяснила этот поступок тем, что мы можем украсть ее мужа и сделать с ним разные вещи. «Щас спою» От случаев бытовых да романтичных переходим к ситуациям эксцентричным. На очереди — водители-концертоустроители. Оказывается, некоторые готовы удивить своих пассажиров незаурядными талантами! — Водитель включал мне трек собственного исполнения, рассказывал про свою тяжелую жизнь, про травмы детства, про сына, про смысл жизни и работу по душе (он оказался по совместительству детским тренером по футболу), — рассказала нам читательница Жанна из Екатеринбурга. А Любовь Никитина из Краснодара рассказала, как однажды засиделась с подругами. — Вино, буузы, караоке. В два часа ночи вызвали такси, но караоке нас еще не отпустило. В комментариях к заказу написали: нужна машина, где можно петь. Приехал веселый дядька. С нами даже подпевал: «Валера... Валера». Еще «Угонщицу» пели, — вспоминает Любовь.

А один самарский водитель устроил для нашей читательницы Виктории полноценную дискотеку в салоне.

Виктория, читательница Городских порталов

С эксцентричным водителем такси встретилась и читательница Анастасия Барзова из Перми.

— Ко мне несколько раз приезжала прекрасная таксистка. Белая машина, внутри карманная установка с мерцающими огоньками, в колонках Аллегрова и Меладзе, — рассказывает Анастасия. — Женщине за рулем огоньки не мешали — они к пассажирам были повернуты, но от их света сверкал руль, полностью усыпанный стразами. А на руках у таксистки были шикарные кожаные перчатки без пальцев. Раза три с ней каталась, всё мечтаю встретить ее еще раз: так мягко водить с вайбом шальной императрицы — это надо уметь!

Еще один самарский водитель впечатлил другую нашу читательницу чтением стихов. Да не один раз! — Дважды ездила с таксистом, который настойчиво читает стихи и параллельно чихвостит всех, кто ими не увлечен и их не знает, — рассказала Ирина Трегубова. — А мы ехали как-то в такси с громкой музыкой и песни пели вместе с таксистом, было весело, поездка удалась на славу. Молодец мужчина. Веселый попался. У нас и настроение поднялось. Но приехали совсем по другому адресу, вот смеху было, — говорит Татьяна из Москвы. Не туда К слову, истории, когда водитель увозил клиентов не по назначенному адресу, оказались не такой уж редкостью. — Поздно вечером ехала в такси с Петрозаводской на Нагорную (район Авроры), — рассказывает читательница из Краснодара Елена. — В дороге читала школьный чат. В какой-то момент понимаю, что нет уличного освещения. На вопрос водителю, где мы едем, тот ответил тоном заправского гида: «Ну справа от нас кладбище». Ехал он по навигатору.

— Однажды вечером таксист свернул в противоположную сторону. На вопрос: «Куда едем?» — ойкнул и сказал, что забыл, что я в машине и по привычке в это время едет домой. Долго смеялась, выйдя из машины, — вспоминает Наталия из Нижнего Новгорода. — В 2019-м, кажется, году вызвал такси к ТРЦ «Рио», — рассказывает читатель Игорь Батлер из Нижнего Новгорода. — Мне пришло сообщение, что машина на месте, марка такая-то, номер такой-то. Я обыскался, обошел все вокруг «Рио» — машины нет. Набрал связь с водителем, оказалось, что он действительно стоит ждет у ТРЦ «Рио», но только в Саранске. Поржали с водителем от души. Как это работает, ума не приложу.

Познавательные поездки Все мы слышали про водителей, у которых есть собственный бизнес, но находятся и такие таксисты, кто до того как сесть за руль, проектировали города. — Меня как-то возил таксист, который спроектировал многие здания в центре Екатеринбурга. Ехал, показывал, рассказывал. Очень интеллигентный мужчина. Сказал, что в такси работает от скуки, встает рано, заняться нечем, — рассказывает читательница E1.RU Адель.

— Ехали с подругой в такси в Верхнюю Пышму. Дело было в Рождество. Водитель сначала интересовался про нас, красивых и свободных, затем говорил про сущность женщин. Потом был краткий экскурс в историю царей, а закончил разговорами про веру и бога, — делится историей своей поезки еще одна екатеринбурженка, Арина. — Лучшее такси наблюдал в Питере. Таксист был потрясающе вежлив и тактичен, узнав, что я турист из Перми, по всему маршруту провел экскурсию (он был довольно длинный и слегка пробочный), рассказал о других интересных местах вплоть до описания могилы Михаила Горшенёва. Я был потрясен и благодарен, — вспоминает опыт поездок читатель портала 59.RU Александр Лоханин. Но у кого-то полученные во время поездки знания оказались более прагматичными. — Ехал как-то с тяжелого похмелья. Таксистка, увидев всю тяжесть моего состояния, посоветовала мне опохмелиться и даже предложила сбегать в магазин за пивом для меня. Я, кстати, до этого ни разу не опохмелялся, но она рассказала мне про все тонкости этого процесса и дала пару полезных советов. В общем, вылечился в дороге. Лучшая таксистка, что меня когда-либо подвозила, — делится опытом наш читатель из Москвы под ником Dušan.

Та еще поездочка У некоторых наших читателей поездка в такси была похожа на сцену из фильма. Только не сразу разберешь, в каком жанре — то ли комедия, то ли леденящий кровь триллер. — Засиделась у подруги, машина приехала практически в два ночи. Водитель пригласил сесть вперед. Всю дорогу вел себя, скажем так, странно, внезапно громко прибавлял музыку, нервничал, похихикивал, очень громко со мной разговаривал, в общем, было очень не по себе, — начинает свой рассказ Юлия из Краснодара. — Слава богу доехали, поднимаюсь в подъезде, выглядываю в окно, а из багажника машины вылезают еще два или три мужика. Через некоторое время на заказ приезжает опять этот же водитель. Естественно, припомнила. Тот извинился и рассказал, смеясь, что приехали друзья в командировку, которых очень давно не видел, где-то он их возил, и тут моя заявка. Решили спрятать их в багажнике и отвезти меня. Они там ржали, а он из-за этого нервничал, прибавлял музыку и громко разговаривал со мной, чтобы я их не услышала.

«Ехала в такси, а водитель стриг ногти» Нася, читательница E1.RU

— Садясь на заднее сиденье, обнаружила на подножке юзаное средство контрацепции. Первая мысль — отказаться от машины. Водитель после замечания вылетел из машины, побежал все убирать, усадил на переднее сиденье и всю дорогу извинялся, строил теории, притворился Шерлоком и почти что указал на подозреваемого. Но осадочек всё равно остался, — рассказывает еще одна читательница из Краснодара, Дарья Найда.

— Ехала как-то в такси, водитель достал нож и начал его точить о брусок. Надо добавить, что незадолго до этого случая я смотрела фильм «5:32» казахский, про маньяков. Было немного не по себе, но всё обошлось. Пока он точил нож, я мысленно продумывала варианты: как я открываю дверь и выпрыгиваю на дорогу или как я пытаюсь разбить стекло, — рассказывает Анна Андреева из Новосибирска.

«Села в такси и офигела, у водителя на телефоне вместо маршрута фото члена во всей красе» Лариса Булатова, читательница E1.RU

— Ехала как-то в такси, разговорились с таксистом о зрении. Оказалось у нас есть общий знакомый — офтальмологический хирург. И тут он мне говорит, мол, я с ней познакомился, когда мне операцию делали, мне водить-то нельзя, я ж почти слепой после войны в Чечне, — рассказала свою историю Рушана Гурова из Нижнего Новгорода.

«В Москве сел в такси, а водитель всю дорогу смотрел порнуху на прикрепленном телефоне. Не эротику, а конкретное суровое порно» Василий Большаков, читатель Городских порталов

— Однажды села в такси, за рулем был такой милый парень, молодой. Вежливо спросил у меня, не против ли я музыки. Я, конечно, сказала что не против. После чего он врубил на всю катушку какую-то фигню, похожую на крики животных, и резко автоматически перестал быть милым, — говорит читательница E1.RU Дарья. — В конце поездки сказал, что он пишет диплом, учится на психолога и что у меня годные нервные клетки. Что это было, я всё еще не знаю, но запомнила.

«На свадьбе заказали такси, ждали минут 15, и потом водитель написал: "Обосрался. Проветрю — приеду"» Алена Ляховец, читательница Городских порталов

А вы попадали в странные ситуации в такси? Постоянно только в них и попадаю Ни разу не было такого. Где вы их находите? Я на такси не езжу Я таксист и сейчас такого вам про пассажиров расскажу!