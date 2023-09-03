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    «Водитель всю дорогу смотрел порнуху»: самые странные истории пассажиров о таксистах

    И несколько трогательных. Одна даже закончилась свадьбой

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    Одним только пассажирам известно, что за истории творятся за желтыми дверями такси. Подождите, мы тоже их знаем!
    Одним только пассажирам известно, что за истории творятся за желтыми дверями такси. Подождите, мы тоже их знаем!Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Обещают, что после нового закона поездки в такси станут безопаснее. Правда, есть порядочное количество мнений о том, что они еще и подорожают. Мы не можем сказать, что обычно вызываем машины, потому что нам хочется пощекотать себе нервы, — нет, скорее, для того, чтобы куда-то уехать. И все-таки иногда за дверями машин с шашечками случаются те еще истории. Этими историями мы попросили поделиться наших читателей, и вот что они рассказали.

    Порядочный водитель

    Самое частое, что может случиться с нами в такси, так это то, что мы что-нибудь да оставим. Некоторые умудряются даже забыть в машине ребенка, но всё же обычно мы теряем гаджеты, ключи, кошельки, пластиковые карты. И не всегда потеря означает, что мы больше никогда не увидим свои вещи.

    — Мама оставила телефон в такси. Переживала жуть. Я дозвонилась по ее номеру, трубку взял водитель, сказал, следующие пассажиры увидели и отдали. А он вернул нам. Побольше бы таких честных людей, — рассказала наша читательница из Екатеринбурга под ником Valeria Kerry.

    В Краснодаре порядочные водители тоже имеются.

    — Было как-то, с подругами решили отдохнуть в караоке. Вызвали такси, я вперед села на пассажирское, девчонки мои сзади. Доехали, рассчитались, вышли, зашли в караоке, и тут я понимаю, что карты нет, — рассказывает Алевтина Купрякова из Краснодара. — Звоним в такси, нас связывают с таксистом, он вернулся, вдвоем посмотрели в машине не нашли, а через две недели он мне звонит и говорит, что нашел мою карточку под сиденьем и вернул в тот же вечер.

    Естественно, бывают и такие водители, которые не считают своим долгом возвращать чужие вещи. Наша читательница Даша из Екатеринбурга, например, вообще ничего не забывала — она просто положила вещи на сиденье с одной стороны, захлопнула дверь и пошла на другую сторону, чтобы занять пассажирское место, но водитель уехал.

    — Водитель дал по газам, думая, что уже я села. Смотрела по приложению, как он едет до моего дома через весь город. На звонок не отвечал, деньги не вернули, — рассказывает Даша.

    — А вещи то вернули как-то? — спрашивает Дашу другой наш читатель, Никита.

    — Блин, я только сейчас поняла, что там вещи остались. Значит, было что-то не особо важное, почти год прошел, — отвечает девушка.

    А вот девушке по имени Нелечка из Нижнего Новгорода водитель согласился вернуть деньги, только если она приедет к нему вечером.

    — Однажды я забыла в такси пауэрбанк со шнуром для зарядки, в результате анализа поняла, что забыла в такси, и написала в поддержку, чтобы узнать номер водителя и связаться с ним. Он предложил мне два варианта на выбор: заплатить ему в 2,5 раза больше стоимости пауэрбанка, чтобы он его привез, или приехать к нему домой после десяти вечера одной, — рассказала девушка.

    Впрочем, история Нелечки закончилась просто покупкой нового пауэрбанка.

    Водитель желает познакомиться

    Не исключено, что в ситуации Нелечки водитель просто хотел познакомиться поближе, но у его коллег есть и более изощренные способы знакомств.

    — Таксист вез с Кировского в Краснооктябрьский через все парки и дворы, ехали где-то часа три, потом признался, что познакомится хочет, и всё это время вынашивал предложение о чашечке кофе, — рассказала нам читательница Марина из Волгограда.

    — Однажды водитель попросил разрешения остановиться у киоска, ему там что-то купить надо было, спросил что купить мне, и я заказала бутылку воды. Купил. Потом всю дорогу мне говорил, что хочет жениться на русской женщине, ему уже 32. Наговорил мне комплиментов, — рассказывает читательница Елена из Екатеринбурга. — Я честно призналась, что мне 56 и он мне не вполне подходит в качестве мужа, на что парень очень обиделся, сказал, что он самостоятельный мужчина, а не пацан какой-то. Кое-как убедила, что ему стоит поискать более юную жену, если он планирует семью с детьми.

    — Однажды я ехала с водителем, который вообще не смотрел на дорогу и гнал, мы чуть не попали в аварию, от резкого торможения я врезалась в переднее сидение лбом. Когда мы, наконец, приехали, он спросил, замужем ли я и не хочу ли познакомиться с ним поближе, — рассказала читательница Сима из Москвы.

    Но бывают и противоположные истории — когда девушки делают первое предложение. И иногда эти истории заканчиваются свадьбой.

    — Провожала маму на вокзал. Вызвала такси. И почему-то водитель набрал мне, когда подъехал. Я всю дорогу поглядывала на него. Такой красавчик, в рубашке. В общем, когда мы уже ждали автобус, я решила написать ему: «Этот симпатичный мужчина женат?» На что ответ пришел: «Нет». В общем, живем уже почти семь лет с ним.

    А бывают и такие водители, которые, чтобы чего не вышло, берут с собой на работу жену.

    — Самый странный случай был, когда ехала с подругой, а водитель ездил с женой, — говорит читательница из Екатеринбурга под ником Schneeflocke. — Жена объяснила этот поступок тем, что мы можем украсть ее мужа и сделать с ним разные вещи.

    «Щас спою»

    От случаев бытовых да романтичных переходим к ситуациям эксцентричным. На очереди — водители-концертоустроители. Оказывается, некоторые готовы удивить своих пассажиров незаурядными талантами!

    — Водитель включал мне трек собственного исполнения, рассказывал про свою тяжелую жизнь, про травмы детства, про сына, про смысл жизни и работу по душе (он оказался по совместительству детским тренером по футболу), — рассказала нам читательница Жанна из Екатеринбурга.

    А Любовь Никитина из Краснодара рассказала, как однажды засиделась с подругами.

    — Вино, буузы, караоке. В два часа ночи вызвали такси, но караоке нас еще не отпустило. В комментариях к заказу написали: нужна машина, где можно петь. Приехал веселый дядька. С нами даже подпевал: «Валера... Валера». Еще «Угонщицу» пели, — вспоминает Любовь.

    А один самарский водитель устроил для нашей читательницы Виктории полноценную дискотеку в салоне.

    Виктория, читательница Городских порталов

    С эксцентричным водителем такси встретилась и читательница Анастасия Барзова из Перми.

    — Ко мне несколько раз приезжала прекрасная таксистка. Белая машина, внутри карманная установка с мерцающими огоньками, в колонках Аллегрова и Меладзе, — рассказывает Анастасия. — Женщине за рулем огоньки не мешали — они к пассажирам были повернуты, но от их света сверкал руль, полностью усыпанный стразами. А на руках у таксистки были шикарные кожаные перчатки без пальцев. Раза три с ней каталась, всё мечтаю встретить ее еще раз: так мягко водить с вайбом шальной императрицы — это надо уметь!

    Еще один самарский водитель впечатлил другую нашу читательницу чтением стихов. Да не один раз!

    — Дважды ездила с таксистом, который настойчиво читает стихи и параллельно чихвостит всех, кто ими не увлечен и их не знает, — рассказала Ирина Трегубова.

    — А мы ехали как-то в такси с громкой музыкой и песни пели вместе с таксистом, было весело, поездка удалась на славу. Молодец мужчина. Веселый попался. У нас и настроение поднялось. Но приехали совсем по другому адресу, вот смеху было, — говорит Татьяна из Москвы.

    Не туда

    К слову, истории, когда водитель увозил клиентов не по назначенному адресу, оказались не такой уж редкостью.

    — Поздно вечером ехала в такси с Петрозаводской на Нагорную (район Авроры), — рассказывает читательница из Краснодара Елена. — В дороге читала школьный чат. В какой-то момент понимаю, что нет уличного освещения. На вопрос водителю, где мы едем, тот ответил тоном заправского гида: «Ну справа от нас кладбище». Ехал он по навигатору.

    — Однажды вечером таксист свернул в противоположную сторону. На вопрос: «Куда едем?» — ойкнул и сказал, что забыл, что я в машине и по привычке в это время едет домой. Долго смеялась, выйдя из машины, — вспоминает Наталия из Нижнего Новгорода.

    — В 2019-м, кажется, году вызвал такси к ТРЦ «Рио», — рассказывает читатель Игорь Батлер из Нижнего Новгорода. — Мне пришло сообщение, что машина на месте, марка такая-то, номер такой-то. Я обыскался, обошел все вокруг «Рио» — машины нет. Набрал связь с водителем, оказалось, что он действительно стоит ждет у ТРЦ «Рио», но только в Саранске. Поржали с водителем от души. Как это работает, ума не приложу.

    Познавательные поездки

    Все мы слышали про водителей, у которых есть собственный бизнес, но находятся и такие таксисты, кто до того как сесть за руль, проектировали города.

    — Меня как-то возил таксист, который спроектировал многие здания в центре Екатеринбурга. Ехал, показывал, рассказывал. Очень интеллигентный мужчина. Сказал, что в такси работает от скуки, встает рано, заняться нечем, — рассказывает читательница E1.RU Адель.

    — Ехали с подругой в такси в Верхнюю Пышму. Дело было в Рождество. Водитель сначала интересовался про нас, красивых и свободных, затем говорил про сущность женщин. Потом был краткий экскурс в историю царей, а закончил разговорами про веру и бога, — делится историей своей поезки еще одна екатеринбурженка, Арина.

    — Лучшее такси наблюдал в Питере. Таксист был потрясающе вежлив и тактичен, узнав, что я турист из Перми, по всему маршруту провел экскурсию (он был довольно длинный и слегка пробочный), рассказал о других интересных местах вплоть до описания могилы Михаила Горшенёва. Я был потрясен и благодарен, — вспоминает опыт поездок читатель портала 59.RU Александр Лоханин.

    Но у кого-то полученные во время поездки знания оказались более прагматичными.

    — Ехал как-то с тяжелого похмелья. Таксистка, увидев всю тяжесть моего состояния, посоветовала мне опохмелиться и даже предложила сбегать в магазин за пивом для меня. Я, кстати, до этого ни разу не опохмелялся, но она рассказала мне про все тонкости этого процесса и дала пару полезных советов. В общем, вылечился в дороге. Лучшая таксистка, что меня когда-либо подвозила, — делится опытом наш читатель из Москвы под ником Dušan.

    Та еще поездочка

    У некоторых наших читателей поездка в такси была похожа на сцену из фильма. Только не сразу разберешь, в каком жанре — то ли комедия, то ли леденящий кровь триллер.

    — Засиделась у подруги, машина приехала практически в два ночи. Водитель пригласил сесть вперед. Всю дорогу вел себя, скажем так, странно, внезапно громко прибавлял музыку, нервничал, похихикивал, очень громко со мной разговаривал, в общем, было очень не по себе, — начинает свой рассказ Юлия из Краснодара. — Слава богу доехали, поднимаюсь в подъезде, выглядываю в окно, а из багажника машины вылезают еще два или три мужика. Через некоторое время на заказ приезжает опять этот же водитель. Естественно, припомнила. Тот извинился и рассказал, смеясь, что приехали друзья в командировку, которых очень давно не видел, где-то он их возил, и тут моя заявка. Решили спрятать их в багажнике и отвезти меня. Они там ржали, а он из-за этого нервничал, прибавлял музыку и громко разговаривал со мной, чтобы я их не услышала.

    «Ехала в такси, а водитель стриг ногти»
    Нася, читательница E1.RU

    — Садясь на заднее сиденье, обнаружила на подножке юзаное средство контрацепции. Первая мысль — отказаться от машины. Водитель после замечания вылетел из машины, побежал все убирать, усадил на переднее сиденье и всю дорогу извинялся, строил теории, притворился Шерлоком и почти что указал на подозреваемого. Но осадочек всё равно остался, — рассказывает еще одна читательница из Краснодара, Дарья Найда.

    — Ехала как-то в такси, водитель достал нож и начал его точить о брусок. Надо добавить, что незадолго до этого случая я смотрела фильм «5:32» казахский, про маньяков. Было немного не по себе, но всё обошлось. Пока он точил нож, я мысленно продумывала варианты: как я открываю дверь и выпрыгиваю на дорогу или как я пытаюсь разбить стекло, — рассказывает Анна Андреева из Новосибирска.

    «Села в такси и офигела, у водителя на телефоне вместо маршрута фото члена во всей красе»
    Лариса Булатова, читательница E1.RU

    — Ехала как-то в такси, разговорились с таксистом о зрении. Оказалось у нас есть общий знакомый — офтальмологический хирург. И тут он мне говорит, мол, я с ней познакомился, когда мне операцию делали, мне водить-то нельзя, я ж почти слепой после войны в Чечне, — рассказала свою историю Рушана Гурова из Нижнего Новгорода.

    «В Москве сел в такси, а водитель всю дорогу смотрел порнуху на прикрепленном телефоне. Не эротику, а конкретное суровое порно»
    Василий Большаков, читатель Городских порталов

    — Однажды села в такси, за рулем был такой милый парень, молодой. Вежливо спросил у меня, не против ли я музыки. Я, конечно, сказала что не против. После чего он врубил на всю катушку какую-то фигню, похожую на крики животных, и резко автоматически перестал быть милым, — говорит читательница E1.RU Дарья. — В конце поездки сказал, что он пишет диплом, учится на психолога и что у меня годные нервные клетки. Что это было, я всё еще не знаю, но запомнила.

    «На свадьбе заказали такси, ждали минут 15, и потом водитель написал: "Обосрался. Проветрю — приеду"»
    Алена Ляховец, читательница Городских порталов

    А вы попадали в странные ситуации в такси?

    Одним только пассажирам известно, что за истории творятся за желтыми дверями такси. Подождите, мы тоже их знаем!
    Одним только пассажирам известно, что за истории творятся за желтыми дверями такси. Подождите, мы тоже их знаем!Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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