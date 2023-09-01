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    Подземные переходы и землю у станций метро в Петербурге будут убирать 3 года за миллиард

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    «Петербургский метрополитен» объявил аукцион на уборку подземных переходов и территорий вокруг вестибюлей станций. Стартовая цена — 980 млн рублей.

    Документация опубликована накануне. Судя по техническому заданию, в перечень адресов также входит земля, прилегающая к административным зданиям метрополитена. Срок оказания услуг — с начала 2024-го до конца 2026 года.

    График и режим уборки разнится в зависимости от того, снежный этот период (ноябрь — март) или условно бесснежный (апрель — октябрь). При снегопаде зачистить территорию необходимо в первые два часа, после чего поддерживать ее нормальное состояние.

    Аналогичный аукцион, но на 2 года в 2021 году проводили, отталкиваясь от цены в 550 млн рублей. Тогда заявку подал только один участник — «ПромТехСервис».

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    Метрополитен
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