The Indian Express: МОК не разрешил россиянам участвовать в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (ОСА) сообщил, что спортсменам из РФ и Республики Беларусь не позволили участвовать в Азиатских играх, которые начнутся уже 23 сентября, следует из публикации The Indian Express. На Азиатских играх спортсмены могли получить олимпийские лицензии.



В конце января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК) решал, как спортсмены из России и Белоруссии могут вернуться к соревнованиям.

