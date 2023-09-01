The Indian Express: МОК не разрешил россиянам участвовать в Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (ОСА) сообщил, что спортсменам из РФ и Республики Беларусь не позволили участвовать в Азиатских играх, которые начнутся уже 23 сентября, следует из публикации The Indian Express. На Азиатских играх спортсмены могли получить олимпийские лицензии.
В конце января Олимпийский совет Азии предложил российским и белорусским спортсменам участвовать в Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Тогда Международный олимпийский комитет (МОК) решал, как спортсмены из России и Белоруссии могут вернуться к соревнованиям.
Согласно данным источника издания, ОСА не получил соответствующего разрешения от МОК.
«Никаких российских или белорусских атлетов. Это решение МОК, а не ОСА», — приводится заявление Олимпийского совета Азии в The Indian Express.
Уточняется, что участие российских и белорусских спортсменов невозможно «по техническим причинам».
Ранее портал Inside the Games писал, что спортсмены из России и Белоруссии получили разрешение на участие в Азиатских играх в качестве нейтральных атлетов. Еще одно требование — не участвовать в медальном зачете.
28 марта исполнительный комитет МОК предложил международным федерациям допустить до соревнований атлетов из России, не поддерживавших специальную военную операцию на Украине, под нейтральным флагом. Однако организация настаивает на том, чтобы не допускать к участию в турнирах спортсменов, имеющих связи с военными или силовыми структурами.