Спортсменам из России и Белоруссии разрешили выступить на Азиатских играх — 2023, но вне медального зачёта

Спортсмены из России и Белоруссии получили разрешение на участие в Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу, но только в качестве нейтральных атлетов, пишет портал Inside the Games.



Кроме того, они будут выступать вне медального зачёта — исключительно для того, чтобы получить возможность участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета россиянине смогут выступить на Олимпиаде в Париже в индивидуальных видах тоже в нейтральном статусе в случае успешного отбора.