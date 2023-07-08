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    Спортсменам из России и Белоруссии разрешили выступить на Азиатских играх — 2023, но вне медального зачёта

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    Спортсмены из России и Белоруссии получили разрешение на участие в Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу, но только в качестве нейтральных атлетов, пишет портал Inside the Games.

    Кроме того, они будут выступать вне медального зачёта — исключительно для того, чтобы получить возможность участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

    Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета россиянине смогут выступить на Олимпиаде в Париже в индивидуальных видах тоже в нейтральном статусе в случае успешного отбора.

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