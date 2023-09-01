Грузовик и кроссовер уехали в воду после серьезного ДТП на трассе А-120 в Ленобласти

Авария с грузовиком собирает многокилометровый затор на федеральной трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Тосненском районе Ленобласти. Две машины оказались в залитом водой кювете.
Днем 1 сентября на 103-м километре автодороги А-120, между трассой М-11 и Московским шоссе, столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места аварии, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что грузовик и кроссовер вылетели с дороги в болото в кювете, при этом кроссовер дымился. Поперек обочины остался стоять Volkswagen Touareg с разбитой передней частью.
Информация о пострадавших уточняется. На записи с места ДТП видно, как люди пытаются открыть дверь улетевшего в воду кроссовера. Из-за аварии на трассе образовался 4-километровый затор в направлении Кировска.