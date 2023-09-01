Грузовик сбил самокатчика, поехавшего через дорогу на красный в Ленобласти

Полиция Ленинградской области устанавливает обстоятельства ДТП с участием самокатчика во Всеволожском районе. Его увезли в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми.



ДТП случилось около 21:25 31 августа на 27-м километре автодороги «Парголово — Огоньки», сообщает 1 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 38-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом Wielton, следуя в сторону Петербурга, сбил неустановленного мужчину, который, не спешившись, пересекал дорогу на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.