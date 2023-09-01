    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.33eur104.94

    Грузовик сбил самокатчика, поехавшего через дорогу на красный в Ленобласти

    635
    3 комментария
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Полиция Ленинградской области устанавливает обстоятельства ДТП с участием самокатчика во Всеволожском районе. Его увезли в больницу, но травмы оказались слишком тяжелыми.

    ДТП случилось около 21:25 31 августа на 27-м километре автодороги «Парголово — Огоньки», сообщает 1 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 38-летний водитель грузовика MAN с полуприцепом Wielton, следуя в сторону Петербурга, сбил неустановленного мужчину, который, не спешившись, пересекал дорогу на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате самокатчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Через некоторое время он скончался в больнице. По факту произошедшего ведется проверка.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Ленинградская областьДТПДТП с грузовикомДТП с самокатом
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close