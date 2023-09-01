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    Последний день лета в Петербурге не стал рекордным, но оказался определяющим. В августе солнце светило 267,4 часа

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    Погодные итоги последнего дня августа и всего месяца подводит 1 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Температурный рекорд вчера поставить не удалось. По последним данным, максимум составил 27,5 градуса. В лидерах остаётся 31 августа 1938 года, когда воздух днём прогрелся до 27,9 градуса.

    Последний день августа определял итоги не только месяца, но и всего лета, поскольку погода вчера была очень сложная. То, что воздух не прогрелся до 28 градусов, не позволило среднемесячной температуре достичь 20 градусов. Ещё заметнее оказалось влияние 31 августа на осадки и солнечное сияние.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «На вчерашней пресс-конференции всё рассказал подробно, там и отметил, что ошибся с прогнозом осадков и солнца на последний день. Перестройка в атмосфере не дала днем осадков, но зато прибавила много солнца», — рассказывает Колесов.

    На новой диаграмме видно, что осадков в августе было 48,7 мм (на вчерашней диаграмме их 54 мм), а солнечного сияния — 267,4 часа (против 263 часов по вчерашним данным).

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр Колесов
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