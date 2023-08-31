Один рекорд за лето: синоптик Колесов подвел итоги летней погоды в Петербурге

В этом году солнце светило в Петербурге 91 день из 92-х возможных, рассказал 31 августа о погодных итогах лета в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе» главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«Всегда про нас говорят, что мало в Петербурге солнца. Смотрите: из 92-х дней 91 — оно светит. Другой момент, что где-то оно светило 14 часов, а где-то 1, 2, 3 или 5 часов», —заявил Александр Колесов.



Поделиться Поделиться





Если говорить о солнечном сиянии, то 2023 год занимает 5-е место за всю историю метеонаблюдений с 882 часами. Самые солнечные летние месяцы были в XX веке — в 1999, 1969, 1970 и 1975 годах.



Август

7 августа — единственный день лета, когда температура воздуха была больше 30 градусов и составила 32,8 градуса. Близко к этому значению было 22 июня, когда установилась погода в 29,3 градуса Цельсия.

По словам синоптика, средняя месячная температура в августе составила 20 градусов с отклонением от нормы 2,5 градуса. Всего за последний месяц лета выпало 54 мм осадков с отклонением от нормы в 64% — практически дефицит, утверждает Колесов. В августе дождливых дней было 18, при этом солнце светило каждый день. Солнечное сияние в часах составило 263.



Самым жарким август 2023 года тоже не стал. Прошлогодний аномально жаркий август со средней температурой 20,6 градуса перекрыть не удалось — в 2023 году этот показатель составил 20 градусов Цельсия.

Август 2023 года получился самый жаркий по сумме ночной температуры воздуха в Петербурге — 502,3 градуса Цельсия, что на 6,1 градуса больше, чем в 2022 году.

Июль

Несмотря на то, что среднемесячная температура в июле показала отклонение от нормы на 0,9 градуса и составила 18,2 градуса Цельсия, это все равно очень теплая погода, отметил Колесов. Июль также стал самым дождливым месяцем в Петербурге — 94,9 мм осадков, отклонение от нормы составило 114%. Дней с осадками — 16, солнечных дней — 30, солнечное сияние в часах — 276,2.



Июнь

