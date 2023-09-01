За рулем — не более 40 часов в неделю. В России вступил в силу новый закон о такси

В России 1 сентября начал действовать новый закон о такси. Об этом в первый день осени напоминает ТАСС.



Многое изменилось для водителей: теперь нельзя стать шофером такси при наличии непогашенной судимости по тяжелым уголовным статьям. Есть больше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД — тоже в такси не возьмут. А если власти региона ввели аттестацию на знание города — придётся сдать экзамен.

Таксисты будут обязаны соблюдать режим отдыха: теперь им разрешено работать максимум по 12 часов в сутки, но не более 40 часов в неделю.

