За рулем — не более 40 часов в неделю. В России вступил в силу новый закон о такси

В России 1 сентября начал действовать новый закон о такси. Об этом в первый день осени напоминает ТАСС.
Многое изменилось для водителей: теперь нельзя стать шофером такси при наличии непогашенной судимости по тяжелым уголовным статьям. Есть больше трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД — тоже в такси не возьмут. А если власти региона ввели аттестацию на знание города — придётся сдать экзамен.
Таксисты будут обязаны соблюдать режим отдыха: теперь им разрешено работать максимум по 12 часов в сутки, но не более 40 часов в неделю.
Все машины должны иметь «шашечки» на кузове и плафон на крыше — обязательно оранжевого цвета. В Петербурге местным законом вводится ещё и единый цвет для такси — белый. Но машины, на которые уже выдано разрешение, сразу перекрашивать не нужно. Это придется сделать только по истечении срока действия лицензии.
Ещё одна новелла — перевозчик обязан не менее полугода хранить сведения в журнале заказов и предоставлять их по требованию правоохранительных органов.
Кроме того, служба заказа легкового такси обязана предоставить ФСБ доступ к информационным системам и базам данных.