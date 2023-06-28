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    В Петербурге окончательно утвердили белый цвет автомобилей такси

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    В Петербурге будут ездить такси белого цвета. На внеочередном заседании Заксобрания города 28 июня утвердили в окончательном третьем чтении правила работы пассажирских перевозок.

    Предполагается, что и петербургское, и областное такси будет выглядеть одинаково. Закон вступит в силу с 1 сентября.

    Ранее в этот день во втором чтении депутаты предлагали смягчить требования к внешнему виду автомобилей: в законопроекте прописано, что машины должны быть белыми с желтой полосой на боках. В частности, отменить единый цвет предлагала фракция КПРФ, а также депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду!» Михаил Амосов. Он констатировал, что федеральный законодатель не обязывает устанавливать цвет. Депутат добавил, что считает достаточным опознавательным знаком оранжевый фонарь на крыше автомобиля. Кроме того, предлагалось ограничиться желтой светоотражающей полосой, которая стоит недорого. Однако все эти предложения были отклонены.

    На вопросы о переходном периоде глава городского комитета по транспорту Валентин Енокаев рассказал, что в среднем автомобиль такси служит в течение 3 лет. В настоящее время, добавил чиновник, выдано 28 262 разрешения на перевозку пассажиров, с мая их число возросло на 3 тысячи. При этом 73% получивших этот документ имеют разрешения сроком 4 или 5 лет.

    Напомним, в рамках этой реформы также у вокзалов и аэропорта будет отведено специальное место под стоянки такси, за пределами которых предлагать услуги таких перевозок будет запрещено. Суть ограничения в попытке избавить пассажиров от навязчивых предложений частников.

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