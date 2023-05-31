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    В Петербурге появится единая информационная система такси, машины окрасят в один тон, а из Пулково выгонят частников

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    Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект о реформе рынка такси. Изменения бурно обсуждали депутаты на заседании 31 мая.

    Документ разработан депутатами Алексеем Цивилевым, Ольгой Герасиной и Михаилом Барышниковым. Проект устанавливает полномочия городского правительства по организации рынка такси. В документе прописано существование трёх реестров: самих легковых такси (то есть машин), служб заказа (включая мобильные агрегаторы — Прим.ред.) и перевозчиков (то есть водителей). Чиновники обещают создать единую информационную систему. Право на оказание услуг будут выдавать на 5 лет.

    В правительстве утвердят единую цветовую гамму для всех такси без исключения — белые машины с желтой боковой полосой. Особый пункт касается организации услуг в аэропорту и на вокзалах. Там будут оборудованы специальные площадки для такси, за границами которых предложение услуг будет запрещено. То есть навязчивых частников в аэропорту больше не будет, обещают авторы. По словам председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева, чиновники установят также единую тарификацию, что позволит избежать ситуаций, когда пошёл дождь и цены взлетели.

    Бизнес-класс, по его словам, ситуация не затронет. Енокаев пояснил в ответ на вопрос депутата Павла Крупника, нужно ли будет перекрашивать «Майбахи», водители таких компаний работают по другой системе оферты, а не как такси.

    Депутат Константин Чебыкин пожаловался авторам законопроекта, что горожане регулярно встречаются с водителями, которые «и по-русски не могут ответить», и не знают города.

    «Мы имеем право аттестовывать. Если приехал водитель, который не знает города, у него, наверное, и документация не в порядке, техосмотр. Мы закрепляем за агрегатором обязанность предоставлять информацию», — успокоил депутата глава комитета по транспорту. Он добавил, что случаи, когда водитель не знает город, случаются во время поездки на эконом-классе. Он предположил, что ситуация изменится с введением закона, однако и вырастет цена.

    Против законопроекта выступила депутат от «Единой России» Наталия Астахова. Она заметила, что не понимает, как цвет относится к безопасности. «Мы живём в черно-белом мире? Мы живём в очень красочном». Она добавила, что агрегаторы такси выступают против такой инициативы. Её поддержала депутат Марина Шишкина. Она заметила, что смена цвета машины стоит 70 тысяч рублей и, в конечном счете, эта трата может лечь на плечи потребителя. Также Шишкина отметила, что обсуждение документа шло во время майских праздников, поэтому в нем не смогли принять участие все заинтересованные.

    Тем не менее за проект проголосовали 38 депутатов. Трое воздержались. Пятеро против. Поправки к документу будут принимать до 16 июня.

    Подробнее обо всех деталях этого законопроекта читайте в материале «Фонтанки».

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