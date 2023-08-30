В Ленобласти отец выронил младенца из рук. Ребенок умер

Житель Ленобласти стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство по неосторожности»: он выронил из рук трехмесячного сына, младенец скончался, 30 августа сообщает 47news.



Вечером 29 августа в полицию поступило сообщение из больницы Волхова, что к медикам на скорой из села в 30 км от райцентра привезли трехмесячного младенца. У ребенка диагностировали переломы черепа и ушиб мозга. Врачи сделали все возможное, но спасти малыша не смогли — через полчаса он скончался.

По версии полиции, малыша выронил его 22-летний отец, 19-летняя мать в это время находилась дома. Известно, что оба родителя безработные, но в поле зрения правоохранителей ранее не попадали.