Зомби вне закона. В Великобритании запретили холодное оружие из фильмов про живых мертвецов

Власти Великобритании запретили мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, передает 30 августа РИА Новости со ссылкой на английское полицейское ведомство.



Уточняется, что на запрет решились из-за беспрецедентного роста насилия в стране.



«Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле «зомби» и мачете, которые не имеют никакого практического применения», — цитирует агентство заявление британского МВД на сайте правительства страны.



Максимальный срок наказания за ввоз, производство, хранение и продажу этих ножей будет увеличен с шести месяцев до двух лет. Полиция также получит право изымать и уничтожать такое оружие, обнаруженное на территории частной собственности.

