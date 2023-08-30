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    Зомби вне закона. В Великобритании запретили холодное оружие из фильмов про живых мертвецов

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    Власти Великобритании запретили мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, передает 30 августа РИА Новости со ссылкой на английское полицейское ведомство.

    Уточняется, что на запрет решились из-за беспрецедентного роста насилия в стране.

    «Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле «зомби» и мачете, которые не имеют никакого практического применения», — цитирует агентство заявление британского МВД на сайте правительства страны.

    Максимальный срок наказания за ввоз, производство, хранение и продажу этих ножей будет увеличен с шести месяцев до двух лет. Полиция также получит право изымать и уничтожать такое оружие, обнаруженное на территории частной собственности.

    Формулировка, правда, расплывчатая. Оговаривается, что изымать и уничтожать будут «при наличии оснований полагать, что нож будет использован при совершении серьезного преступления».

    Под запрет попало «любое клинковое оружие больше восьми дюймов в длину с гладкой режущей кромкой и острым кончиком, которое также имеет зазубренную режущую кромку, более одного отверстия в лезвии или несколько острых краев, таких, как шипы», — объяснила гражданам британская полиция.

    Ранее СМИ сообщали, что число преступлений с применением ножей за последние 10 лет увеличилось в Британии на 34%.

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    Запрет ножейВеликобританияЗомби
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