Лесной пожар в Геленджике локализовали

В Геленджике удалось прекратить распространение пожара, сообщил 30 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что огонь продолжат тушить до полной ликвидации.



Лес в Геленджике загорелся во вторник, 29 августа. Сначала на площади 1,5 гектара горела сухая растительность, к тушению привлекли вертолет Ми-8 с подвесной системой, он совершил 27 сбросов, в общей массе это более 130 тонн воды. Но уже к вечеру того же дня в МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что огнем охвачены уже 5 гектаров леса.

Ближе к полуночи пожар стал приобретать катастрофические масштабы и подбираться к Сафари-парку, где находится первый в регионе реабилитационный центр для животных, пострадавших от жестокого обращения.