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    Лесной пожар в Геленджике локализовали

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    В Геленджике удалось прекратить распространение пожара, сообщил 30 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что огонь продолжат тушить до полной ликвидации.

    Лес в Геленджике загорелся во вторник, 29 августа. Сначала на площади 1,5 гектара горела сухая растительность, к тушению привлекли вертолет Ми-8 с подвесной системой, он совершил 27 сбросов, в общей массе это более 130 тонн воды. Но уже к вечеру того же дня в МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что огнем охвачены уже 5 гектаров леса.

    Ближе к полуночи пожар стал приобретать катастрофические масштабы и подбираться к Сафари-парку, где находится первый в регионе реабилитационный центр для животных, пострадавших от жестокого обращения.

    Для тушения огня власти Краснодарского края обратились за помощью к добровольцам. Всю ночь люди тушили лес вручную, однако к утру среды площадь пожара выросла до 118 гектаров. В тушении задействовали 435 человек, 70 спецмашин, два вертолета Ми-8 с водосливным устройством и два самолета Бе-200 МЧС.

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