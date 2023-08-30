Сильный ветер в Геленджике гонит пожар вверх по горе, он угрожает животным. Ночью его тушили вручную, передавая бутыли по цепочке

Мощный лесной пожар тушат вторые сутки в Геленджике в районе Бобруковой Щели. Он увеличивается, 30 августа его площадь выросла до 118 гектаров, сообщил глава муниципального образования Геленджик Алексей Богодистов.
По данным пресс-службы Федеральной авиалесоохраны, это низовой лесной пожар, он распространяется верх по склону крутизной более 40 градусов. В тушении задействованы 435 человек, 70 единиц техники, четыре воздушных судна с водосливными устройствами (два вертолета Ми-8 с водосливным устройством, два самолета Бе-200 МЧС). Помогают добровольцы. По данным МЧС, вертолёты сбросили более 120 тонн воды на очаги пожара.
Видео МЧС и Алексея Богодистова
Борьбу с огнём вели даже ночью. Богодистов рассказал, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушили пожар вручную. «Пламя ушло к вершине горы», — отмечал он. Тушение осложняют сильный ветер порывами до 30 м/с, жаркая и сухая погода, к тому же местность здесь горная — сложно-пересеченная.
Пострадавших нет. Угроз населенному пункту, объектам инфраструктуры также нет. Туристическую территорию пожар не затрагивает, запросов от туристов о переселении не поступало, рассказали РИА Новости в АТОР. Пожар угрожает крупному сафари-парку, который расположен на горе и в котором проходят реабилитацию множество видов животных, отметил метеоролог Михаил Леус.
В сообщении Федеральной авиалесоохраны говорится, что причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Однако ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщало, что пожар начался из-за действий одного человека — 40-летнего местного жителя. По версии следствия, он на своём участке оголил провода электрокабеля, подготовленного к продаже, и спровоцировал возгорание сухой травы. Мужчина задержан.