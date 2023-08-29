    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    0 м/с, штиль

    760мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.71eur103.48

    Лесной пожар в Геленджике подбирается к «Сафари-парку». Переживают за медведей, львов и тигров

    675
    2 комментария

    Лесной пожар в Геленджике приобретает катастрофические масштабы. Такой вывод можно сделать, посмотрев видео, которые выкладывают в Сеть местные блогеры. Зрелище жутковатое.

    «Горит Маркотхский хребет от Бобруковой щели… Очень переживаем за "Сафари-парк", но пока "Сафари-парк" не горит… Но ветер туда и пожар распространяется в ту строну», — комментирует автор видео.

    Автор: youtube.com / Nет Zимы

    «Сафари-парк» в Геленджике — первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных, которые ранее столкнулись с жестоким обращением или иначе пострадали от людей. На официальном сайте парка сказано, что там обитают 17 медведей, 10 львов, 10 тигров и «много других прекрасных зверей и птиц».

    Автор: youtube.com / ГЕЛЕНДЖИК LIFE

    «Фонтанка» писала: еще днем к тушению привлекли вертолет Ми-8 с подвесной системой. Он совершил 27 сбросов, совокупно это более 130 тонн воды. Тем не менее ситуацию пока не удается взять под контроль. А ночью на помощь авиации рассчитывать не приходится, вертолет не взлетит до рассвета.

    Автор: youtube.com / Nет Zимы

    Как сообщило 29 августа РИА Новости, власти Геленджика объявили, что ищут добровольцев для помощи пожарным.

    UPD: В МЧС заявляют, что «угрозы населенным пунктам нет».

    Уточняется, что дополнительно на место пожара в Геленджик прибыла аэромобильная группировка территориального подразделения МЧС России.

    «Силы и средства ведомства контролируют обстановку. Огнеборцы продолжают тушить пожар, защищая населенные пункты и объекты инфраструктуры», — сказано в сообщении МЧС в 23:31 мск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПожарГеленджикСафари-парк
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close