Лесной пожар в Геленджике подбирается к «Сафари-парку». Переживают за медведей, львов и тигров

Лесной пожар в Геленджике приобретает катастрофические масштабы. Такой вывод можно сделать, посмотрев видео, которые выкладывают в Сеть местные блогеры. Зрелище жутковатое.
«Горит Маркотхский хребет от Бобруковой щели… Очень переживаем за "Сафари-парк", но пока "Сафари-парк" не горит… Но ветер туда и пожар распространяется в ту строну», — комментирует автор видео.
Автор: youtube.com / Nет Zимы
«Сафари-парк» в Геленджике — первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных, которые ранее столкнулись с жестоким обращением или иначе пострадали от людей. На официальном сайте парка сказано, что там обитают 17 медведей,
Автор: youtube.com / ГЕЛЕНДЖИК LIFE
«Фонтанка» писала: еще днем к тушению привлекли вертолет
Автор: youtube.com / Nет Zимы
Как сообщило 29 августа РИА Новости, власти Геленджика объявили, что ищут добровольцев для помощи пожарным.
UPD: В МЧС заявляют, что «угрозы населенным пунктам нет».
Уточняется, что дополнительно на место пожара в Геленджик прибыла аэромобильная группировка территориального подразделения МЧС России.
«Силы и средства ведомства контролируют обстановку. Огнеборцы продолжают тушить пожар, защищая населенные пункты и объекты инфраструктуры», — сказано в сообщении МЧС в 23:31 мск.