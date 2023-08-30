Суд отправил в колонию экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо по делу о хищении на 900 млн рублей

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о мошенничестве с миллионами, выделенными Минкультом на строительство для Эрмитажа. Экс-чиновника Бориса Мазо судили одного.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 30 августа, остальные подельники Мазо, включая замминистра культуры, уже выслушали приговор в Москве.
В ходе процесса Мазо вину не признал, но возместил ущерб в размере полумиллиона.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Бориса Мазо приговорили к лишению свободы в колонии на восемь лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей. По совокупности приговоров в изоляции ему придется провести восемь с половиной лет и выплатить 600 тысяч рублей.
По версии следствия, Пирумов вместе с соучастниками, в число которых входил Борис Мазо — его правая рука, похитил более 900 миллионов рублей при исполнении госконтракта между Эрмитажем и подконтрольной ему компанией «Мехстройтранс» на строительство фондохранилища для музея.
Мазо пытался избежать суда и после возбуждения дела уехал в Австрию. Он был задержан и экстрадирован в марте 2021 года.