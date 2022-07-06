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    Экс-замглавы Минкульта Пирумов получил 8,5 года по делу о хищении средств на строительство фондохранилища «Эрмитажа»

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    Бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов получил 8 лет и шесть месяцев колонии по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Приговор вынес Красногорский суд Московской области 6 июля, пишет «Коммерсантъ».

    Речь идет о долгострое на станции метро «Старая Деревня». На объект Эрмитаж выделил почти миллиард, возвести объект должна была компания «Мехстройтранс». В период 2015–2016 годов участники преступного сообщества использовали 800 млн рублей, похищенных у Эрмитажа, в финансовых операциях для вывода их в легальный оборот и обналичивания, уточняли в Генпрокуратуре.

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