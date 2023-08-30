В Петербурге пенсионерка раздарила пять миллионов и осталась без квартиры

Две недели на крючке аферистов загнали жительницу Приморского района Петербурга в кредитную кабалу. Ещё примерно столько же времени потребовалось, чтобы понять: деньги не спасены, а раздарены.



О финансовых бедах 70-летняя женщина с Шуваловского проспекта рассказала полицейским накануне, стало известно «Фонтанке» 30 августа. Начало им положил звонок в WhatsApp, на который она ответила в последний вторник июля.



Беседу вели от имени Центробанка. Собеседники менялись, суть сводилась всё к тому же: сбережения не в безопасности. Под внушением пенсионерка взяла кредит под залог недвижимости, а потом продала квартиру. По предварительным данным, на различные счета она перевела 5 миллионов рублей. Понимание, что спасти средства не удалось, пришло не сразу.

