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    В Петербурге пенсионерка раздарила пять миллионов и осталась без квартиры

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    Две недели на крючке аферистов загнали жительницу Приморского района Петербурга в кредитную кабалу. Ещё примерно столько же времени потребовалось, чтобы понять: деньги не спасены, а раздарены.

    О финансовых бедах 70-летняя женщина с Шуваловского проспекта рассказала полицейским накануне, стало известно «Фонтанке» 30 августа. Начало им положил звонок в WhatsApp, на который она ответила в последний вторник июля.

    Беседу вели от имени Центробанка. Собеседники менялись, суть сводилась всё к тому же: сбережения не в безопасности. Под внушением пенсионерка взяла кредит под залог недвижимости, а потом продала квартиру. По предварительным данным, на различные счета она перевела 5 миллионов рублей. Понимание, что спасти средства не удалось, пришло не сразу.

    Полицейское следствие возбудило дело о мошенничестве в особо крупном размере.

    Только в июне петербургские пенсионеры взяли кредитов на 14 млрд рублей. «Фонтанка» рассказывала, как узнать, есть ли долги на пожилых родственниках.

    Беседы с мошенниками могут завести не только в банки, но и толкнуть на диверсии. За последний месяц участились попытки поджогов военкоматов. Задержанные в Петербурге говорят, что бутылки с горючим брали, ведомые якобы кураторами от спецслужб. Их убеждали, что участие в задержании преступников поможет избавиться от навязанных до этого займов.

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