Против осужденного аспиранта Мифтахова возбудили новое дело. Он должен был выйти через неделю

ФСБ возбудила против аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова дело о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 1 205.2 УК РФ), сообщает 29 августа ТАСС.
«Сегодня следователь предъявил Азату постановление о возбуждении уголовного дела <...>, и он был допрошен в качестве подозреваемого», — рассказала агентству адвокат математика Светлана Сидоркина.
По её словам, от дачи показаний в присутствии адвоката Мифтахов отказался, «так как у него уже есть защитник по соглашению».
Аспирант должен был 4 сентября выйти на свободу — третьего сентября у него истекает срок наказания, назначенного судом в Москве. Он был осужден на 6 лет лишения свободы в связи с событиями в ночь на 31 января 2018 года, когда несколько человек разбили окно в московском офисе «Единой России» и кинули внутрь дымовую шашку.