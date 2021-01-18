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Аспиранта-анархиста Мифтахова приговорили к шести годам колонии за нападение на офис «Единой России»

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова признали виновным в нападении на офис «Единой России» в столице. Головинский районный суд 18 января приговорил его к 6 годам колонии общего режима.

«Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначить ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует приговор суда ТАСС.

Еще одну фигурантку дела, Елену Горбань, приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а Андрея Ейкина — к двум годам лишения свободы условно. Они ранее признали вину.

Суд установил, что участники акции в ночь на 31 января 2018 года разбили стекло в офисе «Единой России» на Онежской улице в столице, а затем бросили туда дымовую шашку.

Защита Азата Мифтахова пообещала обжаловать приговор. «Конечно, будем обжаловать. Мы настаивали на оправдательном приговоре», — сказала ТАСС адвокат Светлана Сидоркина.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова считают членом анархистского движения «Народная самооборона». Дело против него, как писали в СМИ, связано с найденным 11 января в подмосковной Балашихе неразорвавшимся самодельным устройством. Помимо аспиранта МГУ, по делу задержали еще 11 человек, однако всех их вскоре отпустили. Двое из задержанных заявили о том, что их пытали, заставляя дать показания. Сам Мифтахов также рассказывал адвокату, что его якобы избивали и пытали шуруповёртом в попытках добиться признания. Информацию о пытках подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии Московской области.

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Комментарии (9)

OldObyvatel
Россией правит банда воров и убийц, ошалевших от безнаказанности.
emmitya
А если "лучшие умы" выступят за оправдание Евсюкова, Вы их тоже поддержите? Т.е., если тебя кто-то там поддерживает, можно делать все что душе угодно? Завтра он Вашу квартиру подожжет во имя каких-то там своих целей, тоже Вам понравиться?
260642921
Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук выступили в поддержку аспиранта Азата Мифтахова, обвиняемого по делу о разбитом окне в офисе «Единой России». Под обращением подписались 54 человека.

Кроме того, математические общества Великобритании, Франции, Италии, США, Бразилии и ученые из других стран потребовали от Международного конгресса математиков (ICM) связаться с российскими государственными органами для освобождения аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Письмо подписали больше 2500 математиков из 15 стран.

Без преувеличения лучшие умы России и мира выступили против этого приговора. Но Россией правят, увы, не лучшие.
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