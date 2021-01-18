Аспиранта-анархиста Мифтахова приговорили к шести годам колонии за нападение на офис «Единой России»

«Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначить ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует приговор суда ТАСС .

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова признали виновным в нападении на офис «Единой России» в столице. Головинский районный суд 18 января приговорил его к 6 годам колонии общего режима.

Еще одну фигурантку дела, Елену Горбань, приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а Андрея Ейкина — к двум годам лишения свободы условно. Они ранее признали вину.



Суд установил, что участники акции в ночь на 31 января 2018 года разбили стекло в офисе «Единой России» на Онежской улице в столице, а затем бросили туда дымовую шашку.



Защита Азата Мифтахова пообещала обжаловать приговор. «Конечно, будем обжаловать. Мы настаивали на оправдательном приговоре», — сказала ТАСС адвокат Светлана Сидоркина.

