Эскапада с обручем у метро «Пионерская» довела петербуржца до психбольницы

Задержанный за порчу скульптурной группы у станции «Пионерская» в Петербурге, которой только успели вернуть первозданный вид, уехал в спецучреждение. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 августа.



В полиции мужчина получил протокол о мелком хулиганстве. Безобразие, устроенное перед обновленной станцией метро, с открытия которой не прошло и недели, может объясняться неустойчивостью психики.

Мужчина состоит на профильном учете, накануне он отправился в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

«Пионерская» возобновила работу 19 августа. Кроме запланированного ремонта вернули и обруч, украденный у скульптурной группы детей перед вестибюлем. Через шесть дней снаряд исчез снова. В пресс-службе метрополитена сообщили, что ответственного за это задержала служба безопасности и передала полицейским.