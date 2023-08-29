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    Эскапада с обручем у метро «Пионерская» довела петербуржца до психбольницы

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    Задержанный за порчу скульптурной группы у станции «Пионерская» в Петербурге, которой только успели вернуть первозданный вид, уехал в спецучреждение. Об этом стало известно «Фонтанке» 29 августа.

    В полиции мужчина получил протокол о мелком хулиганстве. Безобразие, устроенное перед обновленной станцией метро, с открытия которой не прошло и недели, может объясняться неустойчивостью психики.

    Мужчина состоит на профильном учете, накануне он отправился в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

    «Пионерская» возобновила работу 19 августа. Кроме запланированного ремонта вернули и обруч, украденный у скульптурной группы детей перед вестибюлем. Через шесть дней снаряд исчез снова. В пресс-службе метрополитена сообщили, что ответственного за это задержала служба безопасности и передала полицейским.

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