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    В метро нашли хулигана, оставившего девочку у «Пионерской» без нового обруча

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    Сотрудники службы безопасности нашли человека, который мог приложить руку к порче скульптурной группы перед обновлённой станцией «Пионерская». Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе метрополитена 29 августа.

    Мужчину задержали в выходные и передали сотрудникам полиции. Им же он будет объяснять свои мотивы.

    Информация о порче скульптуры поступила в метрополитен 25 августа — менее чем через неделю после открытия станции. В этот же день пропажу гимнастического обруча заметили читатели «Фонтанки». Как уточнили в пресс-службе, повреждения оценят и вернут детям снаряд, которого их лишают не впервые.

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    Комментарии 1

    Гость29 Авг 2023 в 16:50
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