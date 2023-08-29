В метро нашли хулигана, оставившего девочку у «Пионерской» без нового обруча

Сотрудники службы безопасности нашли человека, который мог приложить руку к порче скульптурной группы перед обновлённой станцией «Пионерская». Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе метрополитена 29 августа.



Мужчину задержали в выходные и передали сотрудникам полиции. Им же он будет объяснять свои мотивы.

Информация о порче скульптуры поступила в метрополитен 25 августа — менее чем через неделю после открытия станции. В этот же день пропажу гимнастического обруча заметили читатели «Фонтанки». Как уточнили в пресс-службе, повреждения оценят и вернут детям снаряд, которого их лишают не впервые.