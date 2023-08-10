Пандусы для инвалидов и новый обруч у девочки вместо украденного. Что сделали с «Пионерской»

Станцию метро «Пионерская» собираются открывать после ремонта раньше запланированного — 19 августа. Но, cудя по всему, там еще есть что доделывать.

Журналистам станцию показали 10 августа во время объезда вице-губернатора Кирилла Полякова. Работы снаружи на стилобате и в вестибюле еще продолжаются, турникеты молчат. По словам Полякова, за оставшееся время все закончат. Как рассказали «Фонтанке» на стройплощадке, обнаружился и неожиданный фронт работ: в частности, выяснилось, что на скульптурной группе с детьми перед станцией у девочки пропал гимнастический обруч. Пришлось делать новый.