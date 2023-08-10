Пандусы для инвалидов и новый обруч у девочки вместо украденного. Что сделали с «Пионерской»

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Станцию метро «Пионерская» собираются открывать после ремонта раньше запланированного — 19 августа. Но, cудя по всему, там еще есть что доделывать.
Журналистам станцию показали 10 августа во время объезда вице-губернатора Кирилла Полякова. Работы снаружи на стилобате и в вестибюле еще продолжаются, турникеты молчат. По словам Полякова, за оставшееся время все закончат. Как рассказали «Фонтанке» на стройплощадке, обнаружился и неожиданный фронт работ: в частности, выяснилось, что на скульптурной группе с детьми перед станцией у девочки пропал гимнастический обруч. Пришлось делать новый.
Внутри отремонтировали перекрытия в машинном зале эскалаторов, из-за которых станцию и решено было закрыть целиком. Внизу, как показалось, у вице-губернатора возникли претензии к обеспечению доступной среды для инвалидов при спуске на платформу. Журналистам он сообщил, что некоторые предложения по этому поводу сейчас обсуждаются. При этом подчеркнул, что на поверхности рабочие соорудили пандусы на стилобат.
«Пионерскую» целиком откроют 19 августа, на несколько дней раньше запланированного. Ускорения по другим закрытым станциям — «Чернышевской» и «Ладожской» — пока не анонсируют.
Напомним, «Пионерская» полностью закрылась для пассажиров 24 июня. Подробнее о том, почему пришлось принимать такое решение и как в городе компенсируют такие вещи с помощью наземного транспорта, читайте в материалах «Фонтанки».
При этом, судя по изменениям в Генплане, в ближайшие годы в Петербурге запланирована реконструкция еще ряда вестибюлей метро. В интервью «Фонтанке» председатель комтранса Валентин Енокаев говорил: «В последние годы у нас часто уходили по две станции, сейчас приходим к тому, что нормальное количество — три, если они не находятся в одном транспортном районе».
На совещании у вице-губернатора Николая Линченко было принято решение о том, что следующей станцией под закрытие станет «Парк Победы», там собирались начинать работы уже в августе. Однако затем КРТИ сообщил, что на данный момент решения о сроках закрытия нет.