В Смольном пока не определились с датой закрытия станции метро «Парк Победы»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не подтверждает, что станция метро «Парк Победы» уйдет на реконструкцию в августе. Этот месяц прописан в пояснительной записке к проекту правительственного постановления, который он же и подготовил.



В КРТИ «Фонтанке» 22 июля сообщили, что окончательный срок еще не известен, но уточнили, что это будет не август.



Напомним, накануне был опубликован проект постановления о перераспределении средств на строительство транспортных объектов. Среди прочего 200 млн в 2023 году предполагается перекинуть на реконструкцию вестибюля станции «Парк Победы». В качестве обоснования указано: «По итогам совещания под руководством вице-губернатора Линченко Н. В. принято решение о планируемом закрытии вестибюля станции «Парк Победы» на реконструкцию с августа 2023 года». Сама реконструкция займет около двух лет.

