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    В Смольном пока не определились с датой закрытия станции метро «Парк Победы»

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    8 комментариев

    Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не подтверждает, что станция метро «Парк Победы» уйдет на реконструкцию в августе. Этот месяц прописан в пояснительной записке к проекту правительственного постановления, который он же и подготовил.

    В КРТИ «Фонтанке» 22 июля сообщили, что окончательный срок еще не известен, но уточнили, что это будет не август.

    Напомним, накануне был опубликован проект постановления о перераспределении средств на строительство транспортных объектов. Среди прочего 200 млн в 2023 году предполагается перекинуть на реконструкцию вестибюля станции «Парк Победы». В качестве обоснования указано: «По итогам совещания под руководством вице-губернатора Линченко Н. В. принято решение о планируемом закрытии вестибюля станции «Парк Победы» на реконструкцию с августа 2023 года». Сама реконструкция займет около двух лет.

    Подробнее о том, какие у Смольного планы на реконструкцию станций метро, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 8

    Гость22 Июл 2023 в 12:18
    Этот бардак будет до тех пор, пока смольнинскую братву не лишат служебного автотранспорта. Пусть используют закрытое метро, или личный автомобиль с оплатой парковки на общих основаниях.
    +0−0
    Гость22 Июл 2023 в 12:15
    А чего тут определяться, закрыть и всё. На жизнедеятельности Беглова это никак не отразится, у него персональный лимузин с водителем.
    +0−0
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