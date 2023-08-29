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    Два ДТП с пострадавшими произошли в Ленобласти. В Скотном самосвал и кроссовер уткнулись в отбойник

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    Несколько человек пострадали в дорожных авариях в Ленобласти днем 29 августа. В течение пары часов в Приозерском районе столкнулись две легковые, а во Всеволожском — три машины, включая самосвал.

    В 14:47 спасателям поступила информация о ДТП в деревне Скотное, сообщает ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"». Прибывший на место дежурный караул ПСС Агалатово установил, что столкнулись три автомобиля. На фото видно, что один из участников — самосвал. Он сложился пополам и вместе с кроссовером уткнулся в отбойник, оставив на нем вмятину. У кроссовера же сильно повреждена передняя часть и сработали подушки безопасности.

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    В результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

    Около 13 часов авария произошла в поселке Сосново. В боковом столкновении автомобилей Ford и Mitsubishi пострадала 63-летняя пассажирка последней, сообщает 47news со ссылкой на дорожную полицию. Женщину увезли в больницу.

    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"»
    Фото: ОУ «Пожарно-спасательная служба МО "Агалатовское"»

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