Этот куст вересковых может прожить 300 лет. В лесу созрела любимая ягода глухарей и многих людей

В лесах Ленинградской области начинает поспевать брусника. Несмотря на жаркое лето в нынешнем сезоне богатый урожай этой ягоды, сообщает 28 августа биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».
Брусника — вечнозелёный кустарник семейства вересковые, долгожитель. Кустики брусники могут прожить до 300 лет, как и дубы. Свое название растение получило от слова «брусвяный», что в старорусском языке означало «красный». Ягоды брусники очень полезные: они содержат много марганца, калия, железо, фосфор, пектины, яблочную, лимонную, бензойную кислоты, дубильные вещества, витамины А, С, Е, сахара (глюкоза, сахароза, фруктоза). Брусника — излюбленная пища глухарей и тетеревов, с большим удовольствием её едят барсуки и медведи, пополняя свои жировые запасы перед зимней спячкой.
В этом году намечается и обильный урожай клюквы, но сейчас она ещё зелёная.