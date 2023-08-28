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    Этот куст вересковых может прожить 300 лет. В лесу созрела любимая ягода глухарей и многих людей

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    В лесах Ленинградской области начинает поспевать брусника. Несмотря на жаркое лето в нынешнем сезоне богатый урожай этой ягоды, сообщает 28 августа биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре».

    Брусника — вечнозелёный кустарник семейства вересковые, долгожитель. Кустики брусники могут прожить до 300 лет, как и дубы. Свое название растение получило от слова «брусвяный», что в старорусском языке означало «красный». Ягоды брусники очень полезные: они содержат много марганца, калия, железо, фосфор, пектины, яблочную, лимонную, бензойную кислоты, дубильные вещества, витамины А, С, Е, сахара (глюкоза, сахароза, фруктоза). Брусника — излюбленная пища глухарей и тетеревов, с большим удовольствием её едят барсуки и медведи, пополняя свои жировые запасы перед зимней спячкой.

    В этом году намечается и обильный урожай клюквы, но сейчас она ещё зелёная.

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    БрусникаЯгодыПриродаПавел Глазков
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