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    Адвокату Павлу Астахову запретили транзит через Грузию в Турцию

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    22 комментария

    Пограничники Грузии запретили российскому адвокату Павлу Астахову транзит через страну в Турцию, где он участвует в съемках документального фильма. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС.

    Астахов отснял в Армении со съемочной группой телеканала «Спас» материал для фильма о «Ноевом ковчеге» и «Всемирном потопе», а затем попытался транзитом проехать в Турцию к горе Арарат, где также была запланирована съемка.

    «На грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите», — рассказал он агентству.

    Это произошло, по словам Астахова, в пятницу. Сейчас съемной группа уже в полном составе и на месте — Павлу Астахову пришлось вернуться в Армению и добираться до места через Стамбул.

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    Павел АстаховТурцияАрменияГрузия
    ЛАЙК12
    СМЕХ12
    УДИВЛЕНИЕ2
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    Комментарии 22

    Гость27 Авг 2023 в 22:25
    "Ну, как поплавал?.."
    +1−0
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