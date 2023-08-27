Адвокату Павлу Астахову запретили транзит через Грузию в Турцию

Пограничники Грузии запретили российскому адвокату Павлу Астахову транзит через страну в Турцию, где он участвует в съемках документального фильма. Об этом в воскресенье, 27 августа, сообщает ТАСС.

Астахов отснял в Армении со съемочной группой телеканала «Спас» материал для фильма о «Ноевом ковчеге» и «Всемирном потопе», а затем попытался транзитом проехать в Турцию к горе Арарат, где также была запланирована съемка.



«На грузинской границе пограничники, незаконно и безосновательно продержав нас почти семь часов, отобрав документы и досмотрев все личные вещи, пытались нас убедить подписать протокол на грузинском и английском, а в итоге вообще отказали нам с режиссером фильма в транзите», — рассказал он агентству.

