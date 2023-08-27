На пляже под Туапсе ревнивец нанес женщине 15 ножевых ударов

Порядка 15 ножевых ударов нанес туапсинец жительнице Салехарда. Мотивом послужила ревность, об этом 27 августа сообщает портал 93.RU.
Инцидент произошел два дня назад в поселке Сосновом. Мужчина пришел на пляж и набросился с ножом на отдыхавшую 35-летнюю женщину. Пока он наносил удары, загорающие разбежались в разные стороны, и лишь один мужчина схватил шезлонг и спугнул нападавшего.
Как рассказали в краевом СУ СК, женщину пытался убить местный житель 25 лет. Он приревновал знакомую женщину и решил ей отомстить. К счастью, потерпевшей вовремя успели оказать медицинскую помощь. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено дело о покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать об избрании пресечения в виде заключения под стражу.