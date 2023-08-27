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    На пляже под Туапсе ревнивец нанес женщине 15 ножевых ударов

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    Порядка 15 ножевых ударов нанес туапсинец жительнице Салехарда. Мотивом послужила ревность, об этом 27 августа сообщает портал 93.RU.

    Краснодар | Телетайп

    Инцидент произошел два дня назад в поселке Сосновом. Мужчина пришел на пляж и набросился с ножом на отдыхавшую 35-летнюю женщину. Пока он наносил удары, загорающие разбежались в разные стороны, и лишь один мужчина схватил шезлонг и спугнул нападавшего.

    Как рассказали в краевом СУ СК, женщину пытался убить местный житель 25 лет. Он приревновал знакомую женщину и решил ей отомстить. К счастью, потерпевшей вовремя успели оказать медицинскую помощь. Нападавшего задержали, в отношении него возбуждено дело о покушении на убийство. Следствие намерено ходатайствовать об избрании пресечения в виде заключения под стражу.

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    Комментарии 8

    Гость27 Авг 2023 в 16:39
    Рафик неуиноуный!
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