«Фонтанка» ищет очевидцев аварии на КАД, в которой погибли военнослужащие

«Фонтанка» ищет тех, кто снял смертельную аварию с грузовым автомобилем Росгвардии на 84-м километре КАД или маневры, ей предшествовавшие.



«Урал-4320», перевозивший группу бойцов 33-й бригады с объекта на объект, и две легковые столкнулись на 84-м километре КАД незадолго до шести часов вечера 22 августа. Погибли четверо росгвардейцев, ещё трое получили травмы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал предварительной причиной аварии лихачество второго участника, уехавшего с места ДТП. Очевидцы также говорили, что грузовик подрезали.