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    «Фонтанка» ищет очевидцев аварии на КАД, в которой погибли военнослужащие

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    «Фонтанка» ищет тех, кто снял смертельную аварию с грузовым автомобилем Росгвардии на 84-м километре КАД или маневры, ей предшествовавшие.

    «Урал-4320», перевозивший группу бойцов 33-й бригады с объекта на объект, и две легковые столкнулись на 84-м километре КАД незадолго до шести часов вечера 22 августа. Погибли четверо росгвардейцев, ещё трое получили травмы.

    Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал предварительной причиной аварии лихачество второго участника, уехавшего с места ДТП. Очевидцы также говорили, что грузовик подрезали.

    «Фонтанка» просит связаться с редакцией тех, кому удалось снять момент аварии или предшествовавшие ей маневры участников, чтобы разобраться в случившемся. Прислать видео можно в бот @fontanka_reporter_bot и на почту mail@fontanka.ru.

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