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    Тела лежат даже на встречке. Что известно о страшной аварии с грузовиком на КАД

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    Трагическая авария на внутреннем кольце КАД, произошедшая в шестом часу вечера 22 августа на 84-м километре дороги, по предварительным данным, унесла жизни как минимум двоих человек. Есть пострадавшие.

    По официальной информации, озвученной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», данные о ДТП начали поступать в чрезвычайные службы около 18 часов. Столкнулись перевозивший людей грузовик и два легковых автомобиля. Причиной могло стать то, что грузовик подрезали, говорят очевидцы.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    «Фонтанка.ру»

    «…Подрезали, его начало крутить, ударило об отбойник, ребята вылетели из кузова на дорогу», — отмечает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    «Проезжали мимо по внешнему кольцу. Зрелище ужасное. Солдатиков раскидало на встречке. Три тела были накрыты», — добавляет участница группы Анна.

    «Грузовик лежал на отбойнике, который идет посередине между внутренним и внешним кольцом. Он каким-то чуднЫм образом сел на него. Под ним была легковушка, соответственно, люди, тряпочкой накрытые. Две реанимации, три скорые, два патруля, пожарные и Росавтодор. Мы ехали, и все службы вместе с нами туда подъезжали», — рассказала читательница «Фонтанки» Мария.

    Свидетели говорят о том, что есть не только погибшие, но и пострадавшие. По официальной информации, пока известно о том, что раненых трое.

    В результате ДТП движение на кольцевой оказалось парализовано. По внутреннему кольцу можно проехать только по полосе безопасности. Движение по внешнему заблокировано по второй и третьей полосам. Проезд осуществляется по первой полосе.

    Пробка, согласно сервису «Яндекс. Карты», скопилась, но не расширяется.

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    ДТП на КАД
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    Комментарии 37

    Гость22 Авг 2023 в 20:38
    Сво все спишет
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