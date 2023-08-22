Тела лежат даже на встречке. Что известно о страшной аварии с грузовиком на КАД

Трагическая авария на внутреннем кольце КАД, произошедшая в шестом часу вечера 22 августа на 84-м километре дороги, по предварительным данным, унесла жизни как минимум двоих человек. Есть пострадавшие.



По официальной информации, озвученной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», данные о ДТП начали поступать в чрезвычайные службы около 18 часов. Столкнулись перевозивший людей грузовик и два легковых автомобиля. Причиной могло стать то, что грузовик подрезали, говорят очевидцы.