Тела лежат даже на встречке. Что известно о страшной аварии с грузовиком на КАД

Трагическая авария на внутреннем кольце КАД, произошедшая в шестом часу вечера 22 августа на 84-м километре дороги, по предварительным данным, унесла жизни как минимум двоих человек. Есть пострадавшие.
По официальной информации, озвученной ФКУ Упрдор «Северо-Запад», данные о ДТП начали поступать в чрезвычайные службы около 18 часов. Столкнулись перевозивший людей грузовик и два легковых автомобиля. Причиной могло стать то, что грузовик подрезали, говорят очевидцы.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«…Подрезали, его начало крутить, ударило об отбойник, ребята вылетели из кузова на дорогу», — отмечает участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
«Проезжали мимо по внешнему кольцу. Зрелище ужасное. Солдатиков раскидало на встречке. Три тела были накрыты», — добавляет участница группы Анна.
«Грузовик лежал на отбойнике, который идет посередине между внутренним и внешним кольцом. Он каким-то чуднЫм образом сел на него. Под ним была легковушка, соответственно, люди, тряпочкой накрытые. Две реанимации, три скорые, два патруля, пожарные и Росавтодор. Мы ехали, и все службы вместе с нами туда подъезжали», — рассказала читательница «Фонтанки» Мария.
Свидетели говорят о том, что есть не только погибшие, но и пострадавшие. По официальной информации, пока известно о том, что раненых трое.
В результате ДТП движение на кольцевой оказалось парализовано. По внутреннему кольцу можно проехать только по полосе безопасности. Движение по внешнему заблокировано по второй и третьей полосам. Проезд осуществляется по первой полосе.
Пробка, согласно сервису «Яндекс. Карты», скопилась, но не расширяется.