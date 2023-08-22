В массовой аварии с грузовиком с людьми на КАД есть погибшие. Движение заблокировано

По предварительной информации, два человека погибли, трое ранены в результате серьезной аварии на 84-м километре кольцевой. Столкнулись грузовой автомобиль и две легковушки, сообщает вечером 22 августа ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Отмечается, что на внутреннем кольце заняты три полосы, а место аварии можно объехать только по полосе безопасности. На внешнем кольце движение блокировано по второй и третьей полосам.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи, а также подрядчик, обслуживающий этот участок дороги.
Причины столкновения пока неизвестны.