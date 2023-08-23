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    На КАД погибли четверо росгвардейцев — «совсем молодые ребята». Хинштейн назвал причину страшного ДТП

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    Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
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    В ДТП на КАД в Петербурге погибли четверо военнослужащих Росгвардии, сообщил 23 августа глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, причиной аварии стало лихачество второго участника. Предполагаемый виновник скрылся с места ДТП.

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    Три человека скончались на месте («Фонтанка» писала об этом со ссылкой на Росгвардию). Ещё один умер через несколько часов.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    «Особенно трагично, что все погибшие — совсем молодые ребята (19–21), проходившие службу по призыву», — отмечает Хинштейн.

    Эти четверо бойцов, по его словам, ехали в кузове. Ещё трое получили травмы разной степени тяжести, среди них — командир инженерно-саперного взвода.

    ДТП произошло 22 августа в 17:50 на 84-м километре КАД. «Урал-4320» перевозил группу бойцов 33-й бригады с объекта на объект. По версии Хинштейна, внезапно водитель иномарки, ехавшей перед «Уралом», резко затормозил. Пытаясь предотвратить удар, водитель-сержант резко вывернул руль влево, но не справился с управлением. Грузовик занесло на середину дороги, затем он ударился об отбойник и перевернулся.

    «Руководство Росгвардии уже объявило, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь», — сообщает депутат.

    «Фонтанка» подробно писала об этой аварии. В ней также участвовали две легковые машины. Движение по трассе было практически парализовано.

    Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

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