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    На месте ДТП с грузовиком Росгвардии собралась пробка на несколько километров

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    19 комментариев

    Участок внутреннего кольца КАД в районе съезда на Стрельну встал в пробку из-за смертельной аварии с участием трех автомобилей. Судя по онлайн-картам, ее протяженность составляет около восьми километров и этим может не ограничиться.

    Затор начинается в районе Андриановской церкви и Старо-Пановского кладбища, на 77-м километре кольцевой, и продолжается до 85-го. Как сообщают водители через «Яндекс.Карты», в районе съезда на Таллинское шоссе перекрыли движение в сторону места ДТП. Читатели «Фонтанки» сообщили, что видели на месте машину ДПС и военный грузовик, который направлялся туда, где произошла авария.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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    Около шести часов вечера на 84-м километре КАД столкнулись грузовой автомобиль Росгвардии и две легковушки. Причины ДТП неизвестны. На месте работают экстренные службы, проводится проверка. Очевидцы сообщали о погибших.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    В Росгвардии по Северо-Западному округу уточнили, что в аварии погибли трое военнослужащих и трое пострадали. Раненым оказана помощь на месте, семьям погибших обещают оказать необходимую помощь.

    Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 19

    Гость22 Авг 2023 в 22:24
    Жалко парней!((
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