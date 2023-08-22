На месте ДТП с грузовиком Росгвардии собралась пробка на несколько километров

Участок внутреннего кольца КАД в районе съезда на Стрельну встал в пробку из-за смертельной аварии с участием трех автомобилей. Судя по онлайн-картам, ее протяженность составляет около восьми километров и этим может не ограничиться.
Затор начинается в районе Андриановской церкви и Старо-Пановского кладбища, на
Около шести часов вечера на
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
В Росгвардии по Северо-Западному округу уточнили, что в аварии погибли трое военнослужащих и трое пострадали. Раненым оказана помощь на месте, семьям погибших обещают оказать необходимую помощь.