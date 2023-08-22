На месте ДТП с грузовиком Росгвардии собралась пробка на несколько километров

Участок внутреннего кольца КАД в районе съезда на Стрельну встал в пробку из-за смертельной аварии с участием трех автомобилей. Судя по онлайн-картам, ее протяженность составляет около восьми километров и этим может не ограничиться.



Затор начинается в районе Андриановской церкви и Старо-Пановского кладбища, на 77-м километре кольцевой, и продолжается до 85-го . Как сообщают водители через «Яндекс.Карты», в районе съезда на Таллинское шоссе перекрыли движение в сторону места ДТП. Читатели «Фонтанки» сообщили, что видели на месте машину ДПС и военный грузовик, который направлялся туда, где произошла авария.