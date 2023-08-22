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    Росгвардия: Трое военнослужащих погибли и трое пострадали в аварии на КАД

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    2 комментария

    В аварии с участием трех автомобилей на КАД Петербурга погибли трое военнослужащих и еще трое пострадали. Об этом 22 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа, грузовик которой попал в это ДТП.

    «Раненым оказана доврачебная помощь на месте, они доставляются в лечебные учреждения. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь», — подчеркнули в ведомстве.

    По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

    Серьезная авария произошла в районе шести часов вечера на 84-м километре КАД. Столкнулись грузовой автомобиль и две легковушки. Причины пока неизвестны. На месте работают экстренные службы.

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    Комментарии 2

    Гость22 Авг 2023 в 20:22
    Не спеши, а то успеешь.
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