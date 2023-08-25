Правительство Дании подготовило закон о запрете оскорбления Корана, Библии и Торы

Правительство Дании представило проект закона о запрете на «ненадлежащее обращение с объектами, имеющими важное религиозное значение», пишет 25 августа датская газета Altinget.

Документ представил министр юстиции Петер Хуммельгаард. Он сказал, что, когда люди сжигают Коран, это «в корне насмешливый и несимпатичный акт».

«Это наносит ущерб Дании и датским интересам, а также рискует нанести ущерб безопасности датчан по всему миру и у нас дома. Поэтому правительство хотело ограниченного и точного юридического вмешательства», — цитирует издание слова Хуммельгаарда.



Уточняется, что под «ненадлежащим обращением» понимается сжигание, проливание жидкости, а также «наступание на предмет или пинание его ногой, уничтожение объекта путем разрывания, разрезания или протыкания его ножом».



Altinget уточняет, что речь идет не только о Коране, но также о Библии или Торе. В качестве наказания предлагается штраф или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, 22 июля в Дании у посольства Ирака в Копенгагене участники радикальной группы активистов Danske Patrioter сожгли Коран.

