У посольства Ирака в Копенгагене под охраной полиции сожгли Коран — в Багдаде протесты

Субботнее утро в Ираке ознаменовалось протестами — сотни человек двинулись на посольство Дании, сообщает 22 июля датская национальная газета Berlingske.
Протестующие пытались пересечь мост, ведущий в район посольств, где расположены дипломатические представительства нескольких стран, включая датское. Однако службы порядка остановили толпу.
Причиной возмущения стала пятничная акция в Копенгагене перед посольством Ирака: 21 июля в датской столице были сожжены Коран и иракский флаг. Таким образом, отмечает СМИ, Дания втянулась в конфликт между Швецией и Ираком. Посольство скандинавской страны на Ближнем Востоке было взято штурмом и подожжено в ночь на четверг — после того, как с разрешения шведских властей в Стокгольме уничтожили и выбросили Коран.
Акцию в Копенгагене проводили радикалы «Датские патриоты», которые ранее, по сообщению турецкого агентства «Анадолу», оскверняли турецкий флаг и Коран перед посольством Турции. Пятничная акция в Копенгагене проходила под охраной полиции.
Ранее Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других религиозных книг.