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    У посольства Ирака в Копенгагене под охраной полиции сожгли Коран — в Багдаде протесты

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    12 комментариев

    Субботнее утро в Ираке ознаменовалось протестами — сотни человек двинулись на посольство Дании, сообщает 22 июля датская национальная газета Berlingske.

    Протестующие пытались пересечь мост, ведущий в район посольств, где расположены дипломатические представительства нескольких стран, включая датское. Однако службы порядка остановили толпу.

    Причиной возмущения стала пятничная акция в Копенгагене перед посольством Ирака: 21 июля в датской столице были сожжены Коран и иракский флаг. Таким образом, отмечает СМИ, Дания втянулась в конфликт между Швецией и Ираком. Посольство скандинавской страны на Ближнем Востоке было взято штурмом и подожжено в ночь на четверг — после того, как с разрешения шведских властей в Стокгольме уничтожили и выбросили Коран.

    Акцию в Копенгагене проводили радикалы «Датские патриоты», которые ранее, по сообщению турецкого агентства «Анадолу», оскверняли турецкий флаг и Коран перед посольством Турции. Пятничная акция в Копенгагене проходила под охраной полиции.

    Ранее Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других религиозных книг.

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    Комментарии 12

    Гость22 Июл 2023 в 15:11
    а что в Москве вчера было?
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    Гость22 Июл 2023 в 14:43
    Жгите всех, бог узнает своих!
    +0−0
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