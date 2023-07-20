В Багдаде протестующие подожгли посольство Швеции

В столице Ирака — Багдаде — сотни протестующих ворвались в шведское посольство и подожгли его. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает агентство Reuters.
Они взобрались на стены здания и подожгли посольство в знак протеста против сожжения Корана в Швеции. Никто из сотрудников диппредставительства не пострадал, шведский МИД осудил нападение и заявил о необходимости защиты дипломатических миссий со стороны иракских властей.
Не уточняется, как сильно пострадало шведское посольство.
Беспорядки устроили сторонники шиитского священнослужителя Муктады Садра. Они протестуют против нового запланированного сожжения Корана в Швеции. Накануне полиция одобрила заявку на проведение публичного митинга у посольства Ирака в Стокгольме. В заявлении говорится, что организаторы акции могут сжечь Коран и иракский флаг.
В конце июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха — один из главных религиозных праздников.