В Багдаде протестующие подожгли посольство Швеции

В столице Ирака — Багдаде — сотни протестующих ворвались в шведское посольство и подожгли его. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает агентство Reuters.

Они взобрались на стены здания и подожгли посольство в знак протеста против сожжения Корана в Швеции. Никто из сотрудников диппредставительства не пострадал, шведский МИД осудил нападение и заявил о необходимости защиты дипломатических миссий со стороны иракских властей.



Не уточняется, как сильно пострадало шведское посольство.

Беспорядки устроили сторонники шиитского священнослужителя Муктады Садра. Они протестуют против нового запланированного сожжения Корана в Швеции. Накануне полиция одобрила заявку на проведение публичного митинга у посольства Ирака в Стокгольме. В заявлении говорится, что организаторы акции могут сжечь Коран и иракский флаг.