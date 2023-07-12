В СПЧ ООН осудили акции сожжения Корана и других религиозных книг

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других религиозных книг. В документе сказано, что государства должны привлечь к ответственности людей, которые проводят подобные акции. Об этом 12 июля передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.



Согласно результатам, в голосовании приняли участие 47 стран, 28 из которых проголосовали за, среди них — Алжир, Аргентина, Китай, Индия, Казахстан, Украина. 12 стран выступили против резолюции, это — Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, США и Британия. Еще семь стран — Чили, Грузия, Мексика —воздержались. Россия поддержала резолюцию, но страна не может участвовать в голосовании, поскольку не является членом СПЧ.

