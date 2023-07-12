В СПЧ ООН осудили акции сожжения Корана и других религиозных книг

Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, которая осуждает сожжение Корана и других религиозных книг. В документе сказано, что государства должны привлечь к ответственности людей, которые проводят подобные акции. Об этом 12 июля передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.
Согласно результатам, в голосовании приняли участие 47 стран, 28 из которых проголосовали за, среди них — Алжир, Аргентина, Китай, Индия, Казахстан, Украина. 12 стран выступили против резолюции, это — Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, США и Британия. Еще семь стран — Чили, Грузия, Мексика —воздержались. Россия поддержала резолюцию, но страна не может участвовать в голосовании, поскольку не является членом СПЧ.
СПЧ призывает страны ООН пересмотреть национальные законы, которые могут помешать преследовать в судебном порядке лиц, призывающих к религиозной ненависти.
Накануне более трех часов в Совете ООН по правам человека шли дебаты по вопросу о недопустимости сожжения Корана. Срочные дебаты инициировал Пакистан от имени Организации исламского сотрудничества. Делегация Бельгии, которая представляла страны Евросоюза, США и Великобританию, заявила о намерении проголосовать против резолюции, поскольку в документе мало внимания уделено гарантиям свободы выражения мнения.
Сожжение Корана в Швеции 28 июня, когда в это время мусульмане праздновали Курбан-байрам, вызвало бурную реакцию верующих в разных странах. Так, Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который устроил эту акцию, чтобы привлечь его к суду. Акцию осудили также в Алжире, Египте, Ливане, Турции, Афганистане и Индонезии.
При этом шведская полиция получила еще три заявки на проведение акций. В этот раз, помимо Корана, сжечь на публике хотят еще иудейскую Тору и христианскую Библию. После согласия Турции ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО шведский активист решил вместо Корана сжечь устав НАТО.