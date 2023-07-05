В Швеции расширяют список сжигаемых религиозных книг

Шведская полиция получила еще три заявки на проведение акций поджога религиозных книг, пишет 5 июля портал Local Sweden. В материале сказано, что теперь активисты хотят сжечь иудейскую Тору и христианскую Библию.
Так, шведка в своей заявке указала, что хочет «как можно скорее» сжечь Коран у мечети в Стокгольме. Другой мужчина планирует устроить публичный поджог Торы и Библии у израильского посольства 15 июля. Третий гражданин Швеции планирует сжечь тексты Священных Писаний 12 июля в Хельсингборге.
28 июня правоохранители дали добро на сожжение Корана — в это время мусульмане праздновали Курбан-байрам. За мероприятием наблюдали порядка 200 человек, некоторые на арабском языке кричали: «Бог велик!» Одного полиции пришлось задержать за то, что он хотел кинуть камень в поджигателя.
Акция возмутила верующих разных стран. Так, Ирак официально потребовал выдать им иммигранта, который сжег Коран. Местные жители также вышли на акцию протеста к посольству Швеции в Багдаде. Ситуацию осудили в Алжире, Египте, Афганистане, Сирии, России и Турции.
От последней напрямую зависит членство Швеции в НАТО. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан усомнился в надежности системы безопасности Швеции, поскольку та «не справляется с провокациями» (имеется в виду поджог Корана).