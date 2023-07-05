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    В Швеции расширяют список сжигаемых религиозных книг

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    45 комментариев

    Шведская полиция получила еще три заявки на проведение акций поджога религиозных книг, пишет 5 июля портал Local Sweden. В материале сказано, что теперь активисты хотят сжечь иудейскую Тору и христианскую Библию.

    Так, шведка в своей заявке указала, что хочет «как можно скорее» сжечь Коран у мечети в Стокгольме. Другой мужчина планирует устроить публичный поджог Торы и Библии у израильского посольства 15 июля. Третий гражданин Швеции планирует сжечь тексты Священных Писаний 12 июля в Хельсингборге.

    28 июня правоохранители дали добро на сожжение Корана — в это время мусульмане праздновали Курбан-байрам. За мероприятием наблюдали порядка 200 человек, некоторые на арабском языке кричали: «Бог велик!» Одного полиции пришлось задержать за то, что он хотел кинуть камень в поджигателя.

    Акция возмутила верующих разных стран. Так, Ирак официально потребовал выдать им иммигранта, который сжег Коран. Местные жители также вышли на акцию протеста к посольству Швеции в Багдаде. Ситуацию осудили в Алжире, Египте, Афганистане, Сирии, России и Турции.

    От последней напрямую зависит членство Швеции в НАТО. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан усомнился в надежности системы безопасности Швеции, поскольку та «не справляется с провокациями» (имеется в виду поджог Корана).

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    Швеция
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    Комментарии 45

    Гость05 Июл 2023 в 17:52
    Удивительно, что шведы ждут коран, тору и библию (наверное, католическую или протестанскую), а не библию РПЦ на церковно-славянском языке
    +0−1
    Гость05 Июл 2023 в 17:36
    Просто шведы умнее финнов и дают от НатО задний ход таким способом. Они сожгут что угодно лишь бы туда не влезать.А турки естественно поддержат.
    +1−4
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