В Швеции расширяют список сжигаемых религиозных книг

Шведская полиция получила еще три заявки на проведение акций поджога религиозных книг, пишет 5 июля портал Local Sweden. В материале сказано, что теперь активисты хотят сжечь иудейскую Тору и христианскую Библию.



Так, шведка в своей заявке указала, что хочет «как можно скорее» сжечь Коран у мечети в Стокгольме. Другой мужчина планирует устроить публичный поджог Торы и Библии у израильского посольства 15 июля. Третий гражданин Швеции планирует сжечь тексты Священных Писаний 12 июля в Хельсингборге.

28 июня правоохранители дали добро на сожжение Корана — в это время мусульмане праздновали Курбан-байрам. За мероприятием наблюдали порядка 200 человек, некоторые на арабском языке кричали: «Бог велик!» Одного полиции пришлось задержать за то, что он хотел кинуть камень в поджигателя.