Россия объявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН

Россия решила досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека после того, как Генассамблея приостановила ее участие.



«Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», — заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин (цитата по РИА Новости).



По его словам, принятие резолюции о приостановлении членства России в СПЧ ООН является «неправомерным и политически мотивированным шагом в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

