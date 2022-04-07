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    Россия объявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН

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    Россия решила досрочно прекратить свои полномочия в Совете ООН по правам человека после того, как Генассамблея приостановила ее участие.

    «Я уполномочен сделать следующее заявление: РФ приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля 2022 года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека», — заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин (цитата по РИА Новости).

    По его словам, принятие резолюции о приостановлении членства России в СПЧ ООН является «неправомерным и политически мотивированным шагом в целях демонстративного наказания суверенного государства — члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику».

    В четверг ГА ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека из-за ситуации на Украине. За проголосовали 93 государства, против — 24, 58 воздержались.

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    Комментарии (22)

    Never_Mind
    Это не Россия сообщает, это Россию выперли. Но пропагандисты привычно и лицемерно поменяли формулировку.
    Alex527
    Как то это не очень правильно. Совет по правам человека создает комиссию по расследованию трагедии в Буче и при этом исключают Россию из совета. Наоборот надо было включить в состав комиссии.
    hal9000
    Пусть Коклы теперь возвращают Россию в ООН..они щас по ленд лизу наберут всякого барахла..а чем расчитываться ??по балансу у них опа сейчас буИт..там в договорах ленд лиза вроде как есть нюансы..мол если уничтоженная техника то списывается..но это копейки..такие аферы массово не пройдут..поэтому коклам придется теперь поднапрячься..восстанавливать Россию..а как иначе??у нас народ ленивый..особо ниче работать нелюбит..а коклы работящие..предприимчивые..все время чето выдумывают..самое главное следить чтоб не стащили лишнего..
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