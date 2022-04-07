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    Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. «Союзники России» голосовали за

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    Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За 7 апреля проголосовали 93 государства, против — 24, 58 воздержались.

    При этом поддержали исключение РФ в том числе страны, которые в СМИ часто называют «союзниками Путина в Европе» — Венгрия и Сербия. Первыми приостановить членство России в СПЧ ООН предложили американские сенаторы 28 марта. Позже эту инициативу поддержали представители Великобритании.

    Российский постпред при ООН Василий Небензя говорил, что исключение РФ из СПЧ не поможет переговорам Москвы с Киевом и называл ситуацию «беспрецедентной». Издание Foreign Policy сообщало, что Россия якобы разослала письмо странам Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, в котором предупредила, что голосование за будет считаться «недружественным шагом».

    Ранее единственной страной, чье членство в СПЧ было приостановлено, стала Ливия. Решение было принято в 2011 году из-за жесткого подавления митингов правительством Каддафи. Членство восстановили после свержения Каддафи в ноябре того же года.

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    Комментарии (17)

    smotriteli
    единственное реальное применение данного СПЧ было дело ЮКОСа, России не горячо не холодного от участия
    allyouneedislove
    прав нет, но вы держитесь =)
    Дядя Бо
    А, тем временем, "Песков выразил надежду на скорое завершение спецоперации на Украине и рассказал о «значительных потерях»".
    Мощно назад газуем???
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