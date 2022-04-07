Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. «Союзники России» голосовали за

Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. За 7 апреля проголосовали 93 государства, против — 24, 58 воздержались.



При этом поддержали исключение РФ в том числе страны, которые в СМИ часто называют «союзниками Путина в Европе» — Венгрия и Сербия. Первыми приостановить членство России в СПЧ ООН предложили американские сенаторы 28 марта. Позже эту инициативу поддержали представители Великобритании.



Российский постпред при ООН Василий Небензя говорил, что исключение РФ из СПЧ не поможет переговорам Москвы с Киевом и называл ситуацию «беспрецедентной». Издание Foreign Policy сообщало, что Россия якобы разослала письмо странам Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, в котором предупредила, что голосование за будет считаться «недружественным шагом».

