Главным режиссером Российского академического Молодежного театра стала Марина Брусникина

Марина Брусникина, актриса, театральный педагог и режиссер, вдова известного театрального педагога и режиссера Дмитрия Брусникина, стала главным режиссером Российского академического Молодежного театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Алексея Бородина. Соответствующее объявление он сделал на сборе труппы 25 августа.
До Марины Брусникиной главным режиссером театра был Егор Перегудов — в конце прошлого сезона он стал худруком Московского академического театра им. В. Маяковского.
Марина Брусникина — выпускница Школы-студии МХАТ, с 1985 по 2003 год состояла в труппе Художественного театра, с 2009 года работала помощником художественного руководителя. В 2002-м стала ставить спектакли сама — в МХТ, в Московском театре имени Пушкина, «Сатириконе», РАМТе, новосибирском «Глобусе», «Современнике», Театре наций. С 2018 года, после смерти мужа, вслед за ним стала худруком театра «Практика».