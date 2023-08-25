Главным режиссером Российского академического Молодежного театра стала Марина Брусникина

Марина Брусникина, актриса, театральный педагог и режиссер, вдова известного театрального педагога и режиссера Дмитрия Брусникина, стала главным режиссером Российского академического Молодежного театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Алексея Бородина. Соответствующее объявление он сделал на сборе труппы 25 августа.



До Марины Брусникиной главным режиссером театра был Егор Перегудов — в конце прошлого сезона он стал худруком Московского академического театра им. В. Маяковского.

