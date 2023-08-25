«Если человек письменно попросит сбросить его с крыши без парашюта, этого делать нельзя». Кто должен ответить за трагедию в московском коллекторе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Поделиться Поделиться





Петербуржца Александра Кима, который владеет компанией «Спутник», суд арестовал на два месяца по обвинению в организации смертельной экскурсии по коллектору московской реки Неглинки. Он не устраивал тот тур сам, но на принадлежащем ему сайте-агрегаторе можно было купить билет. О правомерности претензий, которые предъявляют Киму, «Фонтанка» поговорила с его партнерами по стартап-сообществу, бизнес-омбудсменом Петербурга и юристом, который специализируется на правах потребителя.



Трагедия, о которой идет речь, произошла в Москве 20 августа. Гид-диггер и восемь человек отправились на экскурсию в коллектор реки Неглинной. Из-за сильных ливней участники экскурсии погибли.

«Агрегатор отвечает за удобство пользователей. В случае со "Спутником" — гидов и путешественников. В оферте "Спутника", которая размещена в открытом доступе на сайте, ответственность за конечное качество и безопасность экскурсии фиксируется за ее авторами и организаторами», — объясняет свою позицию сооснователь WeGoTrip Александр Головатый.



Говоря о «Спутнике», предприниматель проводит параллель с агрегатором авиабилетов: «Он соединяет на своей платформе перевозчиков и людей, которые нуждаются в их услугах. Удобно ли искать билеты на сотни разных направлений на одном сайте? Удобно. Но мы не ждем от агрегатора билетов, что он будет отвечать за техническое состояние самолетов».

Невиновность коллеги Головатому кажется очевидной: «Он никак не связан с организацией трагической экскурсии. Да, с помощью платформы люди попали на экскурсию по коллектору. Но подобное объявление могло быть размещено на любом другом агрегаторе — стало бы это поводом завести дело на основателей этих сервисов? Все агрегаторы стремятся обеспечить максимум безопасности своих пользователей, но в возможных пределах».



Такой же позиции придерживается и Кирилл Антошин, основатель компании Localrent. Как и Головатый, он разместил на своей странице публикацию с поддержкой Кима. В ней Антошин раскритиковал материалы СМИ, в которых владельца «Спутника» называют организатором экскурсий. «Агрегатор занимается поиском и помощью в бронировании. При этом пройдет экскурсия или не пройдет, как она пройдет, с соблюдением каких норм и стандартов — за это напрямую отвечает исполнитель. Это прописано в условиях "Спутника" и всех аналогичных сервисов. Рекламная площадка не несет ответственности за качество исполнения. Её обязанность — познакомить двух людей», — заявил Антошин в беседе с «Фонтанкой».



«Это очень опасный прецедент для всех. Становится неважным, о чем ты договариваешься с поставщиком, о чем ты договариваешься с клиентом, публикуя тот или иной документ и прося подтверждения, что ты согласен с этим. Важно то, что о тебе решит Следственный комитет. Теряется смысл вообще всех пользовательских соглашений, именно поэтому все забеспокоились», — добавил бизнесмен. Самого Кима он назвал «максимально честным человеком», который никогда не использовал в работе никаких серых схем.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин уверен, что Александра Кима освободят: «Я уверен, что человека отпустят и он будет невиновен. <...> Конечно, ответственность несет организатор и собственник этого бизнеса. Сайтодержатель в процессе [организации] не участвует. [У него] нет обязанности проверять всю цепочку безопасности, это не его зона ответственности».



Юрист Анастасия Билялова, специализирующаяся на защите прав потребителей, с прозвучавшими выше мнениями не согласилась и привела в пример ситуацию с «Яндексом». В 2021 году ФАС выдала компании предписание за рекламу услуг по предоставлению сведений из ЕГРН, которые через посредников передавать нельзя.



«Во-первых, даже если человек письменно попросит сбросить его с крыши без парашюта, указывая, что он осознает все риски, этого делать нельзя. Здесь ситуация аналогичная. Во-вторых, диггерская деятельность в принципе запрещена. Разъяснения неоднократно публикуются на официальных порталах властей», — заявила Билялова. По словам юриста, в данном случае будет также иметь значение содержание соглашения между организаторами-диггерами и агрегатором: «Было ли указано, что будет спуск в коллекторы, который запрещен законом? Если владелец агрегатора был осведомлен о том, что за "экскурсия" проводится, то ответственность будет нести в полном объеме — и гражданскую (по закону о защите прав потребителей), и административную (запрещенная реклама), и уголовную (соучастие в преступлении)».



Замоскворецкий суд Москвы арестовал Александра Кима до 21 октября 2023 года. Ему вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

