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    Журналистку Al Jazeera Arabic избили у «ЧВК Вагнер Центра»

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    Палестинскую журналистку Ранию Дриди избили у бывшего «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в ночь на 25 августа. По данным «Фонтанки», неизвестный ударил 41-летнюю женщину по голове и ушел прочь.

    Корреспондентка, освещавшая российско-украинский конфликт на арабском телевидении, описала нападавшего как мужчину славянской наружности, 30 лет, одетого в джинсы и черную куртку. Дриди госпитализировали с места происшествия в Александровскую больницу, где диагностировали у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму. Нападавший бил в правый висок.

    «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сама журналистка комментировать нападение отказалась.

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