Журналистку Al Jazeera Arabic избили у «ЧВК Вагнер Центра»

Палестинскую журналистку Ранию Дриди избили у бывшего «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в ночь на 25 августа. По данным «Фонтанки», неизвестный ударил 41-летнюю женщину по голове и ушел прочь.



Корреспондентка, освещавшая российско-украинский конфликт на арабском телевидении, описала нападавшего как мужчину славянской наружности, 30 лет, одетого в джинсы и черную куртку. Дриди госпитализировали с места происшествия в Александровскую больницу, где диагностировали у нее сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму. Нападавший бил в правый висок.